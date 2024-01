Marcel Ciolacu vrea ca profesorii să fie plătiți în funcție de performanțe: „Nu putem răspunde numai emoţional, numai la greve”

Premierul Marcel Ciolacu susţine că nu i se pare corect ca un profesor care pregăteşte elevi olimpici să câştige la fel de mult ca unul care are elevi care nu iau Bacalaureatul. El afirmă că îşi asumă reforme, chiar dacă acestea sunt realizate în an electoral.

„Nu putem să nu avem ţinte. Eu nu pot să accept ca un profesor care are 10 olimpici să fie plătit la fel cu unul care toată clasa nu a luat Bacalaureatul. Trebuie să intervenim. Nu putem răspunde numai emoţional, nu putem numai la greve. Trebuie să modificăm şi să venim odată cu reformele necesare în fiecare.... Eu mi le asum. E an electoral, mi le asum. Nu am probleme. Românii vor hotărî dacă am făcut bine sau nu. Românii au totdeauna dreptate la vot, dar eu plec acasă liniştit că am făcut tot ce pot şi nu am făcut rău nici românilor, nici României”, a declarat Marcel Ciolacu, luni seară, la Antena 3.

El a afirmat că liderii de sindicat au „depistat anumite aberaţii” în salarizare şi că le-a transmis acestora să stea de vorbă cu ministerul pentru a rezolva neconcordanţele, iar acum se aşteaptă la performanţă din partea cadrelor didactice.