Anunțul care va afecta toți românii. Premierul Marcel Ciolacu, după alegeri: „Va fi o reformă fiscală"

Marcel Ciolacu promite că nu va mai introduce sau majora taxe și impozite, nici dacă PSD va rămâne la guvernare și din 2025, deci după alegerile parlamentare din decembrie 2024. Totuși, el a vorbit despre realizarea unei „reforme fiscale".

„Va fi o reformă fiscală. Nu înseamnă că se vor introduce mai multe. Eu am promis că voi face digitalizarea ANAF, după 30 de ani, când nimeni nu a făcut-o avem deja 12 module în implementare, cu companii de renume în domeniu și încasările pe care le așteptăm. Am încurajat investițiile. Chiar dacă a fost un excedent, încercăm să ne menținem într-un echilibru.

Eu nu am mărit taxele (...) Am scos anumite excepții. Pe mine, ca premier, s-a făcut o presiune imensă ca să măresc TVA-ul și am refuzat acest lucru. Cei venituri mici, să contribuie, la acest efort comun, nu e corect.

Sub nicio formă nu se va mări TVA-ul la medicamente și alimente", a declarat Ciolacu, luni.

Marcel Ciolacu: Tuță, câștigător la Sector 1, Hopincă la Sector 2

Premierul susține că PSD+PNL a îndepărtat USR de la primăriile de sector.

„Domnul Tuță a câștigat, domnul Hopincă la fel. Asta înseamnă democrație. Mai e și la Bistrița, și la Botoșani, și la Vrancea. Cetățenii au întotdeauna dreptate.

(...) Avem listă comună pentru parlamentare, în decembrie (cu PNL)", a comentat liderul PSD.