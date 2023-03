Marcel Ciolacu, despre rotativa premierilor: „Se va face cu certitudine”. Cine sunt miniștrii care se vor regăsi în noul Cabinet

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a transmis luni seară, 6 martie, că este convins de faptul că rotativa guvernamentală va avea loc ”cu certitudine” şi a precizat că premierul Nicolae Ciucă va demisiona din funcţie ”la timpul convenit”.

Marcel Ciolacu a declarat, luni seară, la România TV, că actuala guvernare a reuşit să depăşească toate crizele suprapuse, astfel că nu sunt motive să nu aibă loc rotativa guvernamentală.

”Se va face cu certitudine. Atât eu cât şi domnul prim-ministru Ciucă suntem nişte oameni de onoare şi nişte oameni care am înţeles momentul complicat prin care a trecut, în primul rând, România. (...) Într-un an şi jumătate, sunt ferm convins că se puteau face mai bine lucrurile sau mai multe sau totuşi, să fim corecţi, a fost o perioadă complicată nu numai pentru România, pentru întreaga Europă. Am reuşit să depăşim aceste crize suprapuse, onorabil”, a declarat Marcel Ciolacu.

Acesta a precizat că ”sunt încă multe de făcut”.

”Am luat măsuri corecte, poate unele un pic întârziate (...) În politică există înţelegeri şi acorduri. Ne aflăm în faţa unei coaliţii care a adus o stabilitate în România, o coaliţie, vă dau nişte cifre, în ultimul an au venit investiţii directe în România de peste 11 miliarde, e un record acest lucru. Trebuie să respectăm un acord politic. Dacă vreţi, ne reamintim ceea ce a însemnat acea guvernare de doi ani de dreapta, împreună cu USR a PNL şi ce coerenţă, ce eficienţă guvernamentală era în acea perioadă. Şi atunci putem face distincţie dintre cele două acte de guvernare”, a mai afirmat Ciolacu.

Liderul social-democrat a precizat că el este propunerea din cadrul partidului de a prelua funcţia de permier.

”În acest moment, în interiorul PSD există o decizie, eu să fiu desemnat în funcţia de premier, categoric. Înainte de rotaţie o să mai vin o dată în faţa colegilor şi o să hotărâm din nou acest lucru. Nu cred că domnul preşedinte nu a ştiut de acest acord politic, încheiat între PSD, PNL, UDMR, cu rotaţia după un an. Constituţional, preşedintele României Klaus Iohannis desemnează un prim-ministru, la propunerea unei majorităţi. Există această majoritate”, a spus Marcel Ciolacu.

El a subliniat că nu se teme că nu va demisiona acualul premier, Nicolae Ciucă şi a adăugat că este de acord că rotativa nu ar trebui să aibă loc deodată cu sărbătoarea Înălţarea Domnului.

”Să am temeri că domnul Nicolae Ciucă nu îşi va da demisia, este exclus. Sunt total de acord cu domnul prim-ministru, că nu trebuie făcută în ziua de Înălţare. Dânsul este militar, eu sunt copil de militar, trebuie respectată ziua de 25 la adevărata sa valoare. Nu îmi place să rămânem într-un cerc îngust şi strict. suntem doi politicieni, rotaţia va avea loc, domnul prim-ministru îşi va da demisia la timpul convenit de către mine şi domnia sa şi acest lucru se va întâmpla. Avem paşii şi avem totul stabilit”, a declarat liderul PSD.

Marcel Ciolacu a precizat că PSD are Programul de guvernare şi că rotativa se va face fără vreun scandal.

”Avem programul de guvernare. Baza se pleacă de la actualul program de guvernare, unde fiecare o să vrem să venim cu lucruri noi pentru că societatea e într-o anumită dinamică şi există şi alte priorităţi decât cele care erau în urmă cu un an şi jumătate. O să le discutăm în cadrul coaliţiei. Sunt convins că împreună cu premierul Nicolae Ciucă, preşedintele PNL, cu preşedintele UDMR vom ieşi la presă şi vom spune noul Program de guvernare şi noul Guvern. Nu va fi o schibare cu un scandal în interiorul coaliţiei, e o schimbare pe bază de protocol şi va avea loc în termenii pe care o să îi convenim în coaliţie”, a precizat Marcel Ciolacu.

Preşedintele PSD a adăugat că îşi doreşte ca doi miniştri să se regăsească şi în viitorul guvern. Este vorba despre Marcel Boloş de la Ministerul Fondurilor Europene şi Sorin Grindeanu de la Ministerul Transporturilor.

”În prezent există, doi miniştri în guvern care sunt performanţi şi pe care am vrut să îi nominalizez. Ştiu ce a găsit Marcel Boloş la Ministerul Fondurilor Europene. Mai mult, trebuie să urmăm un program făcut de Ghinea, cu un exerciţiu financiar trecut pe care trebuie să îl închidem bine, cu un exerciţiu financiar nou în care nu s-a făcut nimic. Sorin Grindeanu, trebuie să fii obtuz sau de rea credinţă să nu vezi că are cea mai mareexecuţie din istora Ministerului Transporturilor, să nu vezi că faţă de ceilalţi ani am triplat, să nu vezi că România va avea autostrada Moldovei pe care au promis-o toţi miniştri ai Transporturilor, în ultimii 30 de ani. E prima oară când vorbim concret şi putem să vedem lucrările. E foarte posibil ca până în 2024, acest bănăţean, a ajuns un bănăţean să facă autostrada Moldovei. E foarte posibil ca până în 2024 să mergem pe autostradă până în Moldova”, a afirmat Marcel Ciolacu.

