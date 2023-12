Marcel Ciolacu l-a demis pe secretarul de stat care i-a retras titlul de luptător cu rol determinant la Revoluție: „Noaptea ca hoții”

Șeful Sectretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist, Mihai Dodu, cel care i-a retras lui Marcel Ciolacu certificatul de luptător cu rol determinant în Revoluția din Decembrie 1989, a fost demis în a treia zi de Crăciun. Noul șef al instituției este Sever Romulus Stana, fost prefect al Capitalei.

Anunțul a fost făcut de jurnalistul Alex Dima de la Pro TV, pe pagina sa de Facebook. Alex Dima a reamintit că în cadrul unei anchete din cadrul emisiunii „România, te iubesc”, Mihai Dodu a spus că se teme pentru viața lui și că va fi demis de premierul Marcel Ciolacu înainte de termenul pe care prim-ministrul îl are în procesul cu Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist.

„Noaptea ca hoții. În această seara (n.r. miercuri 27 decembrie 2023), premierul Marcel Ciolacu l-a demis pe Mihai Dodu din functia de secretar de stat al Secretariatului pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist. Secretariatul de stat detine arhiva cu dosarele revolutionarilor.

Dodu a fost numit secretar de stat in aprilie si una dintre primele masuri luate a fost sa-i retraga lui Marcel Ciolacu certificatul care ii acorda titlul de luptator cu rol determinant in Revolutie. Decizia a fost bazata pe documentele gasite in arhiva. Marcel Ciolacu a dat in judecata Secretariatul de Stat condus de Dodu. Primul termen in instanta este pe 11 ianuarie 2024.

Acum cateva saptamani am realizat un material despre falsi revolutionari in care Dodu spunea ca se teme pentru viata lui. Se temea si ca o sa fie demis inaintea termenului in care urma sa se lupte cu premierul in instanta. A avut dreptate. A fost demis in aceasta seara”, a scris Alex Dima, pe pagina sa de Facebook.

În emisiunea „România, te iubesc”, Mihai Dodu a vorbit despre neregulile din cadrul instituției care acordă certificate pentru cei care au avut rol determinant la Revoluție, permițându-le să încaseze în schimb o indemnizație. Dodu a spus că din momentul în care a ajuns pe funcție se teme să mai meargă pe străzi lăturalnice sau cu mașina, fiindu-i teamă pentru viața sa. „De aici au plecat mulți secretari de stat în cătușe sau au murit”, a spus Mihai Dodu pentru „România, te iubesc”.

Modul în care premierul Marcel Ciolacu a obținut titlul de revoluționar cu rol determinant a făcut și obiectul unei anchete Recorder. Jurnaliștii au arătat că în dosarul de revoluționar al premierului există și suspiciuni de fals.

