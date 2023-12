Marcel Ciolacu acuză USR de „amatorism politic”. „Nu am văzut o explicaţie mai jenantă decât că eu, PSD, am ajuns să gestionez justiţia”

Premierul Marcel Ciolacu a acuzat conducerea USR de "amatorism politic" şi a apreciat drept "jenantă" explicaţia acestora, conform căreia dosarul privind achiziţia de vaccinuri anti-COVID ar fi un atac politic la Opoziţie.

"Cred că nu am văzut atâta amatorism politic cum văd - şi nu m-am exprimat public până acum - la USR. Nu am văzut o explicaţie mai jenantă decât că eu, PSD, am ajuns să gestionez justiţia din România. Am refuzat să am Ministerul Justiţiei. Ministerul Justiţiei trebuia să fie al PSD. Am avut această discuţie cu preşedintele României şi cu Nicolae Ciucă. Am spus: 'Este exclus ca PSD să aibă Ministerul Justiţiei' şi foarte bine am făcut. Normal că sunt mândru că funcţionează Justiţia, atât timp cât sunt prim-ministru. Am avut o problemă, când a fost cu domnul Buzatu, am luat măsurile. Asta este, fiecare răspunde. Cum să spui că ţi-am instrumentat eu un dosar care favorizează PSD?", a declarat Ciolacu, pentru Realitatea Plus.

El şi-a explicat atitudinea liderilor USR prin faptul că aceştia ar avea "datorii foarte mari" faţă de fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu.

"Eu cred că liderii USR şi domnul Drulă, în principal, au nişte datorii foarte mari la domnul Voiculescu, fiindcă altfel nu îmi explic această negare a unei realităţi. S-au cumpărat o sută de milioane de vaccinuri, necesare românilor în 20 de ani. Este o chestie de matematică: ce populaţie ai, de câte ori trebuie să se vaccineze. Am luat 20 de milioane de doze, era pandemie. Avem suficient; aveai cinci zile să spui 'Nu mai am nevoie de încă o sută de milioane'. De ce au semnat? Trebuie să explici", a spus el.

Pe de altă parte, premierul Marcel Ciolacu a apreciat că achiziţia vaccinurilor anti-COVID nu reprezintă "cea mai mare problemă" din timpul pandemiei, ci faptul că au fost închise spitalele, iar persoanele care aveau nevoie de asistenţă medicală nu au beneficiat de acest lucru.

"Mi-aş dori întâi şi întâi să aflăm adevărul, tot ce s-a întâmplat în pandemie. (...) Nu cred că dosarul cu vaccinurile este cel mai important. Noi am fost pe primul loc în lume, în timpul pandemiei, la mortalitate excesivă. Cu alte cuvinte, am închis spitalele, şi bunicii şi părinţii noştri şi familiile noastre au murit cu zile, pentru că nu am găsit sistemul şi nu am luat deciziile corecte ca românii să aibă acces la actul medical. Acolo este cea mai mare problemă a celor care au guvernat pe timpul pandemiei. Nu vaccinurile, nu banii. Vieţile omeneşti. Acolo văd eu necesar ca statul român să facă o analiză pe cifre, pe comparaţii, pe fiecare spitale, pe întreg sistemul de sănătate. Ceea ce s-a întâmplat atunci nu mai trebuie să se întâmple vreodată", a spus Ciolacu.

El a menţionat că există un precedent, în acest sens, în Franţa, unde un ministru al Sănătăţii este anchetat pentru mortalitatea din timpul pandemiei. Ciolacu i-a acuzat pe cei de la USR de "amatorism" în gestionarea pandemiei şi de faptul că "au fost depăşiţi" de problemele apărute.

"Noi considerăm, când ajungi ministru, premier, treci pe acolo, iei nişte decizii, influenţează vieţile la milioane de români şi nu poţi să răspunzi: 'A fost o oportunitate'. Când te joci cu vieţile oamenilor, nu mai vorbim de oportunităţi. Trebuie odată să stopăm. Ca să fii ministru, trebuie să fii pregătit. Nu pentru că ai tu un aranjament în interiorul partidului şi te-ai dus tu acolo. Ai luat decizii proaste, nu poate tot timpul să plătească statul român. Infringemente, tot felul de contracte care ştiai bine că nu se duc la îndeplinire. Altfel nu ne vindecăm. (...) Nu ştiau cum funcţionează un minister. (...) Trebuie să ştii să îţi iei informaţiile, să faci conexiunile. Ei nu s-au priceput. Ei au furat bazele de date pentru cei care se vaccinează, ca să le folosească electoral. Atât au putut. Au crezut că dacă negociază pe la Bruxelles, cumpără mai multe vaccinuri, cei de acolo le face vreun favor. Dar s-a şi văzut. După opt luni de zile a fost o catastrofă", a spus el.