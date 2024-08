Marcel Ciolacu va fi viitorul președinte al României?

Alegerile locale, parlamentare și prezidențiale au intrat în linie dreaptă! Ce ne mai așteaptă, după zeci de ani în care am fost amăgiți cu lozinci, precum "aducem schimbarea", "să trăim bine", "România normală", "România educată"?

Călin Georgescu, un excelent cunoscător al jocurilor de putere, dar și un iubitor de țară, aprecia recent că "istoria a fost mistificată și sunt foarte mulți oameni fabricați, iar cel puțin în ultima perioadă, ultimii 30 de ani, puterea a fost luată pe bani"?

Cine fixează, însă, prețul?

Recentea întâlnire dintre Mircea Geoană, Victor Ponta și Marcel Ciolacu, cu ocazia aniversării omului de televiziune Marius Tucă, deschide lista negocierilor pentru alegerile prezidențiale și pentru rezolvarea problemelor României?

Potrivit informațiilor din teren, respectiv "barometrului PSD" activat la nivelul organizațiilor locale, dar și "Open Sources", Marcel Ciolacu, președintele PSD, nu se află încă într-o poziție de forță, cu șanse reale de reușită pentru funcția de președinte al României, deși, paradoxal, alegerile europarlamentare au demonstrat că PSD a fost votat în cele mai multe județe din țară!

Istoria politică nu trebuie neglijată!

Ce se va întâmpla cu liderul PSD, dacă va candida și dacă va pierde cursa prezidențială?

În mod cert, Marcel Ciolacu ar fi scos pe ușa din dos de pe scena puterii, chiar de către cei care astăzi îl iau în brațe, așa cum s-a întâmplat cu alți foști lideri PSD, precum: Adrian Năstase, Mircea Geoană, Liviu Dragnea și nu în ultimul rând Victor Ponta!

Aniversarea lui Marius Tucă deschide piața tranzacțiilor pentru un viitor președinte?

Să fie adevărat că miza întâlnirii au fost discuțiile despre "fotbal, politică și înot", după cum declară chiar liderul PSD, Marcel Ciolacu?

Dacă "fotbalul, politica și femeile" sunt teme discutate de majoritatea românilor, înotul nu putea fi dezbătut decât la aniversarea lui Marius Tucă!

După "declarații de dragoste" mărturisite între PSD și PNL, după un trecut comun în formatul USL, după 10 ani de putere și de aparentă opoziție, de ce astăzi PSD-ul caută un candidat pentru cea mai înaltă funcție?

În ipoteza în care Marcel Ciolacu nu va candida la funcția supremă, de ce PSD-ul nu îl va susține pe Nicolae Ciucă sau pe Silviu Predoiu, fost director SIE, pentru funcția de președinte?

Marcel Ciolacu a fost ales pentru prima dată în Parlamentul României în anul 2012. A devenit președinte al Partidului Social Democrat (PSD) în 2020, după o perioadă de interimat, în urma demisiei fostului lider Viorica Dăncilă. Începând din decembrie 2020, Marcel Ciolacu a ocupat funcția de președinte al Camerei Deputaților.

Din 15 iunie 2023, Marcel Ciolacu a devenit prim-ministru al guvernului României, în urma unui acord politic între PSD și PNL, deși reprezentanții PNL au declarat în repetate rânduri că "ciuma roșie trebuie să dispară"!

Marcel Ciolacu a fost implicat în diverse controverse legate de declarații politice, precum: "Buzăul nu e în Moldova și vă rog frumos să nu mă jigniți".

Repetiția este mama învățării!

Dar cine învață din greșeli?

Datoria externă a României a trecut de 200 miliarde dolari, în condițiile în care în urmă cu 34 de ani România nu mai avea nicio datorie externă!

Asumarea guvernamentală lipsește! Dacă pentru jaful din țară nu se face nimeni vinovat, cine răspunde pentru părinții abandonați în "căminele groazei"?

Socoteala de acasă nu ține cu socoteala din târg!

După un penibil balet cu un medic neinspirat, vopsit la comandă, dar și cu un fost primar "reabilitat politic", PSD-ul a ales să o susțină pe Gabriela Firea, pentru primăria Capitalei, oferindu-i ca alternativă și un loc 3 pentru europarlamentar la Bruxelles!

Deși știau că vor pierde alegerile pentru primăria Capitalei, este adevărat că miza a fost "exilarea" Gabrielei Firea, devenită mult prea vocală în ultima vreme, cât mai departe de conducerea centrală a PSD?

Cât de real este că "statul paralel" controlează și politica românească?

Marcel Ciolacu în calitate de prim-ministru are o misiune grea.

Anul 2023 a fost anul în care 50.000 de români au plecat definitiv din țară, alăturându-se celor aproape 9 milioane de români care trăiesc cu acte sau fără acte în străinătate!

Deși "economia României" duduie în mintea unora, persistă provocări majore precum corupția, infrastructura deficitară și disparitățile regionale.

Reformele în sistemul de educație și nu nesfârșitele experimente sunt esențiale pentru a pregăti tinerii pentru piața muncii globală.

România se confruntă cu o scădere demografică semnificativă, determinată de emigrare și de o rată a natalității în scădere, ceea ce va duce în viitor la o populație mai mică și îmbătrânită.

Plecarea românilor din țară trebuie să devină o prioritate absolută pentru securitatea națională! România nu va exista dacă tinerii nu sunt încurajați și ajutați să rămână în țară!

Cine are interesul ca românii să ajungă "sclavii Europei"?

Românii emigrează în continuare obligați să afle surse de venit, care să le ofere o viață mai bună.

Mulți dintre români sunt dezamăgiți de guvern și de clasa politică, simțind că interesele lor nu sunt reprezentate și că reformele necesare pentru îmbunătățirea situației țării sunt întârziate sau inexistente.

Schimbările frecvente de guvern și politicile incoerente pot crea un sentiment de nesiguranță și instabilitate, motivând în special tinerii să caute stabilitate în alte țări.

România dispune de un patrimoniu cultural bogat, care poate fi mai bine valorificat pentru a atrage turiști și pentru a promova identitatea națională pe plan internațional, dar de la an la an patrimoniul a fost tot mai mult distrus!

Cum este posibil ca în Istanbul, în Turcia, turismul să susțină o țară, în timp ce turismul din România a fost aproape falimentat pentru a fi preluate locațiile, inclusiv de pe litoral, la preț de nimic de așa zișii "investitori străini"?

După cum se cunoaște, România se confruntă cu probleme majore care necesită intervenții rapide din partea unor conducători autentici!

Considerând toate acestea, poate Marcel Ciolacu să afle soluții pentru o "Românie normală" și să fie viitorul președinte?

Vreau să cred că da, dar cum va achita datoria externă a României? Cu alte împrumuturi cu scadența peste 30 de ani?

Fără să pun sub semnul întrebării buna sa credință, cum va reuși Marcel Ciolacu să convingă tinerii să rămână în țară?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

