Marcel Ciolacu și-ar pregăti o nouă candidatură la prezidențiale, susține Mircea Badea: „E motivul pentru care vedem această abominație hăhăindă"

Mircea Badea crede că videoclipul controversat publicat zilele acestea pe TikTok, de către Marcel Ciolacu, este doar o strategie. În video, Alfred Simonis i se „destăinuie" șefului PSD și spune că „toți" oamenii de încredere deputatului au votat pentru George Simion, liderul AUR.

„Dezvăluirea" lui Alfred Simonis l-a intrigat pe realizatorul emisiunii de la Antena 3.

„Întreb, totuși, strict pentru dezbatere, nu e penal, totuși? Nu e absolut penal, din punct de vedere legal? În România, totuși, pentru că au fost chemați să dea cu subsemnatul la autorități (...) să spună de ce au făcut campanie electorală pe TikTok lui domnul Georgescu, dacă au luat bani, să lămurească implicarea în campania lor tiktokărească.

Dar ceea ce auzim aici, că vine un șef de post, de gintă, de la 'pesedeu', cu 'ascultăm și nu judecăm, hă-hă-hă! I-am dat voturi lui Simion!'... El a spus că 'noi am dat'. Deci sunt niște oameni care stau cu mâna la chipiu și votează cu cine vrea Simonis", a declarat Badea.

Mircea Badea, despre scena Marcel Ciolacu & Alfred Simonis: „Cred că domnul Ciolacu își dorește să recandideze"

Realizatorul emisiunii „În gura presei" crede că Marcel Ciolacu va candida încă o dată pentru fotoliul de la Palatul Cotroceni.

„De ce cred eu că au făcut ei asta? (...) Poate că au un motiv, în mintea lor, așa cum în mintea lor, într-un mod neeuropean, nedemocratic, oribil, de a-i da ei votul lor lui Simion, au avut un calcul, care în mod evident, le-a ieșit prost. Cred că și acum au avut un calcul, care le va ieși prost și ăsta. De ce au spus monstruozitatea asta (voturile către Simion), comițând o altă monstruozitate, spunând?

Pentru că, eu cred că domnul Ciolacu își dorește să recandideze. Cel puțin asta cred eu, în momentul ăsta. Adică, 'nu am intrat în turul doi nu pentru că n-am avut suficiente voturi pentru că nu mă place suficient de mult lumea în România, pentru că nu am fost suficient de convingător, suficient de competent, nu. Eu nu am intrat în turul doi pentru că, ascultăm și nu judecăm, niște gigei de la mine din PSD, altfel băieți OK - mergem la curse cu avioane private - au zis hai să-i dăm voturile lui Simion, nu pentru că sunt praf. Eu sunt super băiat. Nu am intrat în turul doi pentru că... Poți să te superi pe gigeii ăștia? Ăștia micii s-au jucat cu voturili la oameni (...). Practic, eu intram în turul doi fluierând, ba poate aș fi și câștigat, dar ăștia mici s-au jucat cu voturile'. Acesta cred că este motivul pentru care vedem această abominație hăhăindă", a mai declarat Badea.

