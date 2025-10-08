Marcel Ciolacu: „Nu s-a făcut nicio reformă”. Creșterea TVA, „o greșeală fantastică”

Fostul premier PSD și actual deputat, Marcel Ciolacu, a lansat critici directe la adresa premierului Ilie Bolojan, într-un interviu acordat Gândul, punând sub semnul întrebării modul în care acesta gestionează guvernarea și deciziile economice.

Marcel Ciolacu este de părere că în acest moment nu există idei de relansare economică, iar creșterea TVA a fost o greșeală.

„Nu s-a făcut nici o reformă. Spuneți-mi o reformă. (...)„În dreptul cuvântului reformă, o să punem ”concedieri colective”. Când va mai vorbi despre reforme, lumea se va speria. Reformă înseamnă cu totul altceva. Nu s-a făcut nimic. Trei luni de zile am fost dușmanul public al României numărul unu. După ce ai zdruncinat din temelii toată România, după ce ai venit cu creșteri de taxe, măriri de TVA, ai ajuns la același deficit pe care îl avea Marcel Ciolacu”, a declarat fostul premier.

Marcel Ciolacu a mai spus că „o greșeală fantastică” a fost creșterea TVA, dar și „o inechitate socială”: „Cumva ai distribuit în mod egal și la cei care au venituri mari și la cei care au venituri mici tot efortul. Ai scăzut puterea de cumpărare. Avem, cred că, la energie, facturile duble. Avem venituri mai mici. Normal că ai și încasări mai mici. (…) În dreptul cuvântului reformă să punem concedierii colective. Lumea, când se va mai vorbi în România la anul despre reforme, lumea se va speria, înseamnă că vin concedierile. Reformele înseamnă cu totul și cu totul altceva. Nu s-a făcut absolut nicio reformă. Nu e nimic închegat în acest moment”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

Referitor la faptul că Sorin Grindeanu insistă foarte mult cu planul de măsuri de relansare economică, iar Ilie Bolojan ar insista să nu fie votat de PNL, Ciolacu a spus: „Păi o să ajungem într-o criză economică. Spre acest lucru duc toate cifrele”.

