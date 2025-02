Omenirea se frământă la Munchen, Marcel Ciolacu „escaladează” garduri la București în căutarea pisicii pierdute. „Am uitat să închid ușa și pisica a fugit afară” VIDEO

În timp ce la Munchen, Germania, liderii lumii discută despre securitate, la București, Marcel Ciolacu, postează clipuri pe TikTok din București.

Premierul și-a informat urmăritorii despre cum și-a recuperat pisica fugită din casă și a „escaladat” garduri.

Șeful executivului a explicat că de dimineață a auzit un mieunat în curtea vilei de protocol. Când a ieșit, și-a văzut animalul cățărat pe un perete. Pentru că pisica a refuzat să coboare, premierul a luat o scară și a intervenit.

„Astăzi de dimineață, când am ieșit în curte, am uitat să închid ușa și, normal, pisica a fugit afară. Pisicile urcă foarte ușor, dar nu mai știu să coboare. Am escaladat și am recuperat din copaci pisica”, a relatat premierul Marcel Ciolacu întâmplarea şi a postat totul pe TikTok.

Ads

Marcel Ciolacu, după ce vicepreședintele SUA a criticat anularea alegerilor din România: „Autoritățile s-au angajat să organizeze alegeri libere și corecte”

Premierul Marcel Ciolacu a reacționat vineri, 14 februarie, după ce cicepreședintele american J.D. Vance a criticat anularea alegerilor prezidenţiale în România, într-un discurs la Conferinţa Securităţi de la Munchen, în Germania.

Ciolacu spune că România va organiza alegeri libere și corecte.

„România rămâne un apărător al valorilor democratice pe care Europa le împărtășește cu SUA. Toate autoritățile din România s-au angajat să organizeze alegeri libere și corecte prin responsabilizarea cetățenilor și garantarea libertății de vot”, a transmis Ciolacu.

Vicepreședintele american J.D. Vance a acuzat vineri aliații europeni ai SUA că cenzurează libertatea de exprimare și subminează valorile democratice, într-un discurs susținut la Conferința de Securitate de la Munchen, relatează agențiile Reuters, DPA și AFP, el criticând în acest sens poziția unui fost comisar european care a salutat decizia anulării alegerilor prezidențiale din România, decizie despre care Vance a spus că a fost luată 'pe baza unor suspiciuni șubrede ale unei agenții de informații' și în urma unor presiuni externe.

Ads

'Amenințarea de care mă tem cel mai mult pentru Europa nu este Rusia, nu este China, nu este niciun alt actor extern. Ceea ce mă tem este că amenințarea vine din interior: regresul Europei de la unele dintre cele mai fundamentale valori ale sale, valori împărtășite cu SUA', a spus J.D. Vance încă de la începutul discursului său.

'Am fost uimit când un fost membru al Comisiei Europene a spus că i-a plăcut faptul că guvernul României a anulat alegerile. Dacă acest lucru se întâmplă, atunci probabil că se va întâmpla și în Germania, este ceva șocant pentru urechea americană (...) Când vedem instanțele europene anulând alegeri și oficiali spunând că le vor anula pe altele, trebuie să ne întrebăm dacă trăim în standardele noastre înalte ale democrației (...) De fapt, trebuie să facem mai mult decât să vorbim despre valori democratice, trebuie să trăim respectându-le', a indicat vicepreședintele SUA.

Decizia anulării alegerilor din România a fost luată 'pe baza unor suspiciuni șubrede ale unei agenții de informații' și în urma 'unei enorme presiuni din partea vecinilor continentali', a remarcat vicepreședintele SUA.

Ads