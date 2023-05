PNL și PSD anunță separat că vor să reducă numărul de ministere. Miniștrii care vor pica „victime colaterale”

Atât liderul PSD Marcel Ciolacu, cât și liderul PNL Nicolae Ciucă au anunțat marți, 16 mai, la finalul întâlnirilor conducerii celor două partide, că au primit mandat în interiorul formațiunii pe care o conduc să reducă numărul de ministere și al secretarilor de stat.

Marcel Ciolacu a subliniat marți că în Consiliul Politic Naţional al partidului a primit mandat la negocierile cu liberalii pentru reducerea numărul de ministere, de secretari de stat şi a agenţiilor guvernamentale.

„Dorim oamenii potriviţi la locurile potrivite. Nu m-am născut preşedinte al PSD, nu m-am născut politician sau preşedinte al Camerei. Eu când m-am născut, m-am născut român şi cred că trebuie să avem o abordare mult mai responsabilă în ceea ce priveşte noul Guvern. Colegii mi-au dat un mandat de a avea o discuţie cu fiecare ministru în parte pentru a face o analiză în funcţie de fiecare minister împreună cu preşedintele PNL, domnul Nicolae Ciucă, în ceea ce priveşte componenţa şi numărul secretarilor de stat la fiecare minister, în funcţie de importanţa ministerului şi de oamenii care au făcut faţă până acum la aceste funcţii. Colegii mei au dat un mandat pentru reducerea numărului de ministere, de secretari de stat şi a agenţiilor guvernamentale. Decizia este că Guvernul viitor va avea mai puţine ministere”, a afirmat Marcel Ciolacu, la finalul şedinţei Consiliului Politic Naţional al PSD care a avut loc marţi la Parlament.

Nicolae Ciucă: Reducerea trebuie să fie substanțială

Într-o notă asemănătoare, liderul PNL Nicolae Ciucă a vorbit și el despre reducerea numărului de secretari de stat.

„Mandatul are două elemente principale şi anume menţinerea în protocolul semnat în 2021 şi desigur orice ieşire din protocol vizează o revedere a distribuirii ministerelor, iar decizia noastră discutată de mai mult timp în partid este reducerea numărului de ministere, a numărului de secretari de stat. Practic iniţierea acestei decizii a PNL a fost luată în momentul în care prin ultima ordonanţă de urgenţă pe care am dat-o am redus cu 50% numărul de consilieri personali la nivelul demnitarilor”, a declarat Nicolae Ciucă, la finalul Biroului Politic Naţional al PNL care a avut loc marţi la Parlament.

Acesta a subliniat că unele ministere por funcționa foarte bine și cu un număr mic de secretari de stat.

„Dacă nu se rămâne în protocol, varianta este să renegociem tot ceea ce înseamnă distribuirea responsabilităţii ministerelor, cu condiţia reduceri numărului de ministere, a secretarilor de stat, subsecretari de stat, agenţii guvernamentale. (...) Sunt în total 154 de secretari de stat. Reducerea oricum trebuie să fie substanţială, astfel încât să asigure funcţionarea fiecărui minister. Cei care au ocupat funcţii de ministru în fostele guvernări au făcut menţiunea că se poate funcţiona şi cu doi-trei funcţionari de stat şi eu sunt de acord. Cât am fost ministru al Apărării am modificat legea şi iată că Ministerul funcţionează şi cu doi secretari de stat”, a mai spus liderul PNL.

Firea ar putea rămâne fără minister

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu susţine reducerea numărului de ministere în viitorul Guvern Ciolacu, prin includerea ministerului Turismului în cel al Economiei şi prin comasarea ministerului Familiei, condus de colega sa de partid Gabriela Firea, într-un minister pentru Familie Tineret şi Sport.

„Susţin o reducere a numărului de ministere. (...) Nu văd de ce am avea un minister al Antreprenoriatului, Turismului, când poate funcţiona foarte bine aşa cum a funcţionat în Ministerul Economiei. De asemenea, mi se pare foarte mult să existe un minister separat Familie, Tineret, poate exista Familie Tineret şi Sport. Îmi voi susţine punctul acesta de vedere zilele următoare la posibilele negocieri”, a declarat Sorin Grindeanu într-un interviu pentru Digi24.

Grindeanu s-a mai pronunțat pentru reducerea numărului de ministere miercuri, într-o conferinţă de presă la Constanţa, însă atunci nu a nominalizat niciun minister.