Marcel Ciolacu vrea să ceară desecretizarea banilor dați pentru vila de protocol din Aviatorilor: Vom afla tot

Premierul Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a anunțat miercuri seara, 30 octombrie, la dezbaterea „Un președinte în fața națiunii” că va cere desecretizarea banilor daţi pentru vila din Aviatorilor. Clădirea de aproximativ 1.300 mp ar urma să devină, în final, reședința oficială a lui Klaus Iohannis.

În dezbaterea organizată de Antena 3 CNN, la Palatul Parlamentului, Marcel Ciolacu a spus că nu are nicio problemă să desecretizeze ceea ce este legal.

”M-am uitat la emisiunea cu Nicolae Ciucă și am văzut că el a spus că nu are nicio problemă să desecretizeze ceea ce este legal, presupun cheltuielile pentru o casă, repartiția unei case nu sunt lucruri secret. Mâine dimineață la ședința de guvern voi cere secretarului general pentru că domnul Ciucă a spus că nu are nicio problemă, ministrul Justiției trebuie să ne spună ce e ilegal și vom afla tot. Prim-ministrul nu e Dumnezeu. RAPPS e în subordinea secretarului general al guvernului. Eu cu domnul Ciucă nu vorbesc, n-aveam cum să-l întreb dacă e de acord sau nu, dar a zis la dezbateri că e de acord, așa că eu declanșez întreaga procedură să vedem ce cheltuieli sunt acolo, unde e repartizată această casă, dacă e cu vreo destinație anume”, a spus Marcel Ciolacu, în direct la Antena 3 CNN.

Tot în cadrul emisiunii a explicat că blatul cu legea specială pentru președintele țării este de fapt ruptura coaliției dintre PSD și PNL, ci nu guvernul, deoarece el și colegii au refuzat să voteze o lege pentru o singură persoană.

