Alegerile anticipate, scenariu fantasmagoric in actuala configuratie politica. Ce ascund declaratiile liderilor PSD

PSD nu vrea la guvernare

Alegerile anticipate, un scenariu aproape imposibil

"Iohannis si cele trei partide care au pierdut alegerile anul trecut sunt responsabile de criza pe care au creat-o. Daca Iohannis nu e in stare sa isi faca treaba de mediator, singura solutie este sa ne intoarcem la popor prin alegeri anticipate, pentru ca actualul Parlament nu mai raspunde vointei populare, iar romanii s-au lamurit cat de nocivi sunt PNL si USR PLUS pentru intreaga societate", afirmau social-democratii pe 14 aprilie.Analistii politici arata ca PSD nu isi doreste sa revina la guvernare in perioada de criza sanitara, formatiunea politica fiind constienta de faptul ca partidele aflate la guvernare intr-un asemenea moment se erodeaza, oferind in schimb puncte Opozitiei.Echipa lui Marcel Ciolacu isi doreste victorie pe linie la alegerile din 2024, iar acest lucru are mari sanse sa se intample daca partidul ramane in Opozitie pana atunci. De altfel, sondajele interne arata clar ca PSD sta bine in acest moment la intentia de vot, asta si pe fondul scandalurilor care au avut loc in ultima perioada interiorul coalitiei PNL - USR-PLUS - UDMR Faptul ca PSD nu isi doreste sa revina la guvernare se traduce si din refuzul social-democratilor de a depune o motiune de cenzura in acest moment. Ziare.com arata saptamana trecuta ca, potrivit ultimei configuratii a Parlamentului Romaniei, o motiune de cenzura depusa de PSD este din start sortita esecului, insa avand in vedere ultimele schimbari de pe scena politica, cativa parlamentari si-ar putea revizui optiunea de vot, iar PSD ar putea sa darame Guvernul Citu si sa revina la guvernare.Concret: PSD are 157 de parlamentari (110 deputati si 47 de senatori ), in timp ce AUR are 46 de parlamentari (32 la Camera Deputatilor si 14 la Senat ), ceea se inseamna un numar de 203 de voturi pentru o motiune de cenzura. La aceste voturi se mai pot adauga inca 5-6 adeziuni de la parlamentarii reprezentand minoritatile nationale. Cu sprijinul masiv al voturilor de la USRPLUS (chiar si a 30 de parlamentari), o motiune de cenzura ar trece in acest moment lejer in Parlament.Scenariul alegerilor anticipate este greu de realizat, daca nu chiar imposibil, iar social-democratii cunosc foarte bine acest lucru. Tocmai de aceea, inaintarea unui scenariu aproape imposibil ca organizarea alegerilor anticipate, tine mai degraba de retorica Opozitiei, si mai putin de o dorinta a social-democratilor de a prelua guvernarea pana in 2024.De altfel, trebuie stiut ca in Romania nu s-au putut organiza pana acum alegeri inainte de termen.Procedura pentru organizarea de alegeri anticipate este complicata si presupune ca premierul - Florin Citu , in acest caz - sa isi dea demisia. Apoi presedintele Iohannis trebuie sa numeasca de doua ori un premier propus de majoritatea parlamentara, iar alesii sa il respinga. Numai atunci seful statului poate cere dizolvarea legislativului si organizarea alegerilor anticipate.