Ce spune Marcel Ciolacu despre cartea anuntata de Viorica Dancila. De cand nu au mai vorbit cei doi

"Ii urez succes, ma tem pentru romani de ce se intampla la guvernare. Dezvaluri la ce? Intotdeauna au fost carti, dezvaluiri, eu nu am facut nimic de care sa-mi fie rusine si imi asum trecutul Partidului Social Democrat. Nu am mai vorbit cu doamna Dancila, dar presupun ca putem avea o discutie", a declarat Marcel Ciolacu, intr-o emisiune la TVR.Fostul premier social-democrat a anuntat ca se va lansa o carte-interviu despre perioada petrecuta la Palatul Victoria , cum a ajuns premier si ce relatie a avut cu Liviu Dragnea "Pentru a raspunde curiozitatii prietenilor si neprietenilor, confirm faptul ca foarte curand va avea loc lansarea unei carti-interviu, pe care am realizat-o in colaborare cu jurnalista Marga Nitu. Am vorbit despre multe dintre provocarile perioadei in care am fost prim-ministru, inclusiv despre relatia cu Liviu Dragnea, dar si despre campaniile electorale din 2019 si colaborarea cu cei care astazi conduc PSD", a scris Viorica Dancila pe Facebook Fostul premier a precizat ca "a fost si raman social-democrata si un om de echipa", acesta fiind motivul principal pentru care a amanat lansarea acestui volum pentru perioada post-electorala."Sunt lucruri care trebuie spuse, fiindca PSD nu se poate recladi decat pe adevar si pe analiza obiectiva a problemelor trecutului. Revin cu detalii, urmeaza momente interesante", a completat Viorica Dancila.