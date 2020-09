Seful PSD acuza ca liberalii vor sa taie cu 50% tichetele de gradinita ale copiilor: Guvernul pragateste un plan de austeritate pentru 2021

"Liberalii taie cu 50% tichetele de gradinita ale copiilor! Nici pentru ei nu mai au bani. Este inca un semn ca, daca raman la guvernare, pregatesc un plan de austeritate pentru 2021! O spun raspicat: PSD se va opune in Parlament oricaror masuri de acest gen! Fiindca PSD lupta pentru a proteja veniturile romanilor, in timp ce liberalii doar muta banii tarii in propriile buzunare!" a scris Marcel Ciolacu joi pe Facebook Liderul PSD mai spune ca "romanii trebuie sa le dea un semnal ferm ca asa nu se mai poate - atat in alegerile locale din 27 septembrie, cat si la cele parlamentare!".Ciolacu ataseaza postarii un document cu reglementarile din ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea art.58 din Legea educatiei nationale 1/2011 care aduce noi reglementari privind programul "Scoala dupa scoala"."Avand in vedere faptul ca forma aprobata a legii presupune un efor bugetar de aproximativ 3,8 mld lei/an pentru un numar de 1.280.000 de beneficiari si o valoare a tichetului educational de 400 lei/beneficiar/luna, dar si datorita faptului ca pentru o parte dintre beneficiari, respectiv pentru prescolari activitatile de tip "scoala dupa scoala" nu sunt potrivite cu profilul nevoilor de activitati educationale necesare formarii competentelor educationale", motiveaza Executivul in actul normativ care poate fi accesat AICI.