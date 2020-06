Ciolacu afirma ca DNA a cerut documente nu doar de la PSD, ci si de la PNL: Mi se pare corect sa fie solicitate aceste documente, sunt bani publici

Ziare.

Marcel Ciolacu a fost intrebat, joi, intr-o conferinta de presa, ce documente a cerut DNA de la PSD si daca sunt informatii ca se cerceteaza si modul cum au fost cheltuiti banii in campania electorala pentru alegerile prezidentiale."Nu stiu daca e legal... Din ce stiu eu, si m-au informat avocatii si contabilii, s-au cerut aceste documente, nu suntem singurul partid la care s-au cerut, am inteles ca s-au cerut si la PNL, mi se pare corect sa fie solicitate aceste documente, sunt bani publici, sa se faca ancheta si sa vedem despre ce este vorba. Nu sunt indreptatit sa va spun din ce perioada, cred ca nici nu e legal.Sa intreb avocatii daca am voie sa va dau astfel de informatii. Ce pot sa va spun foarte clar, toate contractele pe care le-a avut PSD si care au fost considerate legale din punctul de vedere al avocatilor nostri s-au achitat sau sunt esalonate in curs de achitare", a detalia el.Intrebat despre faptul ca Anton Pisaroglu, consulantul Vioricai Dancila in campania pentru alegerile prezidentiale din 2019, spune ca nu a fost platit de PSD, Ciolacu a spus: "Nu am o comunicare directa cu domnul Pisaroglu. Sunt presedintele PSD interimar, nu sunt nici avocatul, nici contabilul partidului".Marcel Ciolacu a mai fost intrebat de ce in sedinta informala pe care a avut-o cu liderii partidului la Constanta, la sfarsitul saptamanii trecute, a spus ca DNA vine dupa Viorica Dancila "Nu am spus acest lucru. Vi se pare corect ca sa-mi informez colegii la sedintele informale despre situatia financiara a partidului? Cred ca este atributul meu. Acest lucru l-am facut la toate, in schimb nu am avut o discutie in ceea ce o priveste pe doamna Dancila", a afirmat Marcel Ciolacu.