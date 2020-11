Ciolacu anunta ca social-democratii vor sa intre la guvernare dupa alegeri: "Vom negocia crearea unei majoritati, dar nu cu PNL"

Intrebat, la DC News, cum vede rezultatul alegerilor parlamentare din 6 decembrie, Ciolacu a raspuns: "Sunt optimist si cred ca PSD o sa fie primul partid dupa vot . PNL va fi al doilea partid, asa consider eu, apoi USR , la mare distanta, chiar daca acum se vehiculeaza anumite lucruri. Noi am luat hotararea de a nu mai face sondaje de opinie o perioada, mergem pe sistemul cu focus grupuri si sa vedem ce ii intereseaza mai mult pe romani, nu neaparat scorurile electorale ale partidelor".El a afirmat ca, daca PSD va iesi pe primul loc la alegerile din 6 decembrie, dar nu va avea majoritate parlamentara, va negocia cu celelalte partide, cu exceptia PNL, pentru obtinerea acesteia cu scopul de a intra la guvernare."Vom negocia crearea unei majoritati. De ce am facut un program de guvernare? Avem solutiile necesare de a intra la guvernare. Vom vedea cum va arata viitorul Parlament, ce partide vor avea reprezentanti si vom intra in negocieri si in discutii, mai putin cu PNL", a explicat presedintele PSD.