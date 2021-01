Ciolacu, critici in serie la adresa Guvernului Citu: "Noua putere a dat deja cinci tepe uriase romanilor"

"In prima saptamana de guvernare, noua putere a dat deja cinci tepe uriase romanilor! Dupa alegeri, tot ce era promisiune a devenit agresiune! Guvernul Dreptei isi bate joc de 5 milioane de pensionari. Anul trecut, PNL le dadea pensionarilor o majorare de doar 14% inaintea alegerilor si promitea ca le va mari pensiile cu diferenta pana la 40% in 2021.Realitatea lui Citu este ca pensiile nu vor creste decat din septembrie, cu un procent infim, care nu acopera majorarile de preturi la alimente, medicamente si utilitati. V-au mintit, v-au pacalit", a scris Ciolacu, luni, pe Facebook El a adaugat ca Guvernul "saraceste 5,5 milioane de salariati"."Veniturile lucratorilor din sectorul public ingheata in acest an. In sectorul privat, nici vorba de promisiunea USR Vor fi taxe, iar salariul minim creste cu doar 2 lei pe zi, suma ce nu acopera nici macar mastile de protectie. Peste 1,4 milioane salariati sunt trimisi inapoi in saracie extrema, sunt lasati sa moara de foame. V-au mintit, v-au pacalit! Guvernul Dreptei umileste peste 215.000 profesori.In ultimul an, v-au spus permanent ca vor fi crescute salariile profesorilor, ca se va respecta legea si ca sunt prevazuti banii in buget. In august, minciuna a fost demascata: educatia nu mai era o prioritate, majorarile au fost amanate. Astazi vin si va spun ca nici in 2021 salariile profesorilor nu vor creste", a afirmat liderul PSD.Ciolacu mai sustine ca Guvernul "condamna IMM-urile si antreprenorii romani" si "calca in picioare Justitia".