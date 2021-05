Ciolacu: Nu am aflat nici pana acum unde s-au dus imprumuturile si deficitul de aproape 10% la buget

"In primul rand, infuzia de capital. Nu am aflat nici pana acum unde s-au dus imprumuturile si acest deficit de aproape 10% din bugetul de stat. A doua (greseala a guvernarii - n.r.), abordarea bugetara de anul acesta. Ai inghetat toate veniturile, deci nu mai exista cerere, scade automat si oferta, neexistand bani, constatam ca am ajuns, in aprilie, la 3,24 inflatie (...), deci puterea de cumparare a romanilor scade vertiginos", a afirmat Ciolacu la Antena 3.O alta greseala pe care liderul PSD o imputa aliantei de guvernare este modul in care se face vaccinarea anti-Covid."In zona de vaccinare, in aceasta lupta cu Covid-ul, nu poti sa nu faci parteneriat atat cu romanii, cat si cu administratiile locale. Toate centrele de vaccinare nu sunt facute de Citu sau de Orban, nu-i nimic facut de ei, toate sunt facute de catre administratiile locale, indiferent de culoarea politica. Ei doar vin si dau vestile bune. Nu a existat clar cineva sa spuna pasii. Neaccesul la bolnavii cronici la spitale ne-a dus pe locul zece in lume la mortalitate. Explicatia e clara: au murit oameni cu zile, oameni care nu au mai avut acces la sistemul sanitar", a conchis liderul PSD.