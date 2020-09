Ciolacu, despre motiunea de cenzura: Asteptam motivarea CCR, apoi luam o decizie privind oportunitatea continuarii demersului

"Am citit comunicatul CCR, asteptam motivarea apoi, impreuna cu colegii mei, vom lua o decizie politica privind oportunitatea continuarii demersului (cu privire la motiunea de cenzura depusa - n.r.). In schimb, am vazut din alocarile din HG costul motiunii de catre o anumita formatiune politica care a primit la aceasta alocare suma de 130 de milioane de lei. Pentru noi lucrurile incep sa se limpezeasca din ce in ce mai mult. Vom vedea si parlamentarii care nu au votat ce functii si pe ce liste se vor regasi. Categoric ale PNL (...) Nu vreau sa am o opinie pana nu citesc motivarea si nu am o discutie cu colegii mei si o negociere in Parlament cu celelalte forte politice, sa vedem, mai sunt alocari de sume, mai sunt parlamentari sa se regaseasca pe listele PNL. Este un joc politic deschis pe care eu, in acest moment, nu vreau sa ma antepronunt", a spus Ciolacu, intr-o conferinta de presa la finalul sedintei Consiliului Politic National al PSD.Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, marti, ca nu exista conflict juridic intre Guvern si Parlament ca urmare a depunerii unei motiuni de cenzura in sesiune extraordinara.