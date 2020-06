Ciolacu, despre relatia cu Dancila: A luat decizii care au afectat partidul cu oameni din afara PSD. N-avem niciun fel de comunicare

Ziare.

Marcel Ciolacu a fost intrebat duminica seara, la Antena 3, care mai este relatia sa cu Viorica Dancila."Nu avem niciun fel de comunicare in acest moment", a spus Ciolacu.Liderul PSD spune ca atacul Vioricai Dancila la adresa sa in cazul legii privind autonomia Tinutului Secuiesc, cand i-a cerut demisia, a fost unul "necolegial", "parca a facut parte dintr-un joc extern al partidului".Ciolacu crede ca Dancila a gresit atunci cand a luat decizii cu oameni din afara PSD."Am promis colegilor ca nu o sa iau nicio decizie cu oameni din afara partidului. Asta a fost o mare greseala a doamnei Dancila, de multe ori a luat decizii care au afectat partidul sau linia partidului cu oameni din afara partidului. Acest lucru este nepermis. Deciziile trebuie luate in interiorul partidului", a precizat Marcel Ciolacu.