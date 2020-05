Ciolacu dezvaluie ca a discutat cu Ponta si Tariceanu de motiunea de cenzura: Nu intram in vacanta parlamentara

Ziare.

El a precizat, de asemenea, ca PSD doreste sa depuna o motiune de cenzura, dar nu in perioada starii de alerta."PSD nu are singur voturile necesare sa rastoarne Guvernul. Cu o alianta, si cu ALDE si cu Pro Romania (...) se poate depune o motiune de cenzura. Categoric ca vrem sa depunem o motiune de cenzura, asta e si rostul Opozitiei. Eu nu sunt adeptul depunerii motiunilor de cenzura de dragul de a le depune", a spus Ciolacu la Romania TV.Liderul PSD a reiterat optiunea pentru un guvern de uniune nationala."Anul acesta, am vorbit cu colegii mei si cu colegii din celelalte partide - si cu Victor Ponta si cu Calin Popescu-Tariceanu - sa nu intram in vacanta parlamentara, sa avem sesiuni extraordinare atat in iulie, cat si in august. Nu cred ca e oportun sa depunem o motiune de cenzura pe perioada starii de alerta", a adaugat Marcel Ciolacu.