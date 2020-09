Ciolacu, dupa ce Parlamentul a votat cresterea pensiilor cu 40%: "Astazi am facut dreptate pentru 5 milioane de pensionari"

"Astazi, am facut dreptate pentru 5 milioane de pensionari. Pensiile trebuie sa creasca cu 40%. Bani sunt. Guvernul mutase banii pensionarilor, copiilor si profesorilor in Fondul de rezerva si in capitolul Actiuni Generale de la Ministerul Finantelor, de unde puteau fi folositi dupa bunul plac de Orban si Citu. Banii tarii ajunsesera pusculita electorala a PNL Din care cumparau primari, traseisti si voturi. PSD a facut ce este corect. Am mutat banii inapoi la oameni. Pentru ca sunt ai lor, nu ai lui Orban sau Iohannis! Deficitul bugetar nu creste cu niciun leu. Singurul impact negativ este pentru Orban si PNL care raman fara banii cu care sa-si cumpere noile mandate", a scris Ciolacu, pe Facebook Plenul Parlamentului a adoptat, marti, rectificarea bugetara pe 2020, cu amendamentul PSD referitor la cresterea cu 40% a punctului de pensie. S-au inregistrat 242 voturi "pentru", 147 "impotriva" si 11 abtineri.Parlamentarii au decis, la propunerea PSD, abrogarea articolului potrivit caruia punctul de pensie se majora cu 14%, in acest fel ramanand in vigoare legea sistemului public de pensii care prevede cresterea acestuia cu 40%.