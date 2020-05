Ciolacu ii cere demisia lui Orban: Nu se poate sa lasi un vid legislativ de trei zile si nimeni sa nu fie responsabil

Ziare.

com

"De bun simt ar fi ca domnul Orban sa-si dea demisia. Este nepermis asa ceva, sa avem o asemenea scapare, la un asemenea nivel. Sunt prea multe lucruri care se intampla de doua luni de zile de cand ne luptam cu aceasta pandemie. Nu se poate sa lasi un vid legislativ de trei zile si nimeni sa nu-si dea demisia, nimeni sa nu fie responsabil (...) Este de bun simt ca domnul Orban sa-si dea demisia" a afirmat Marcel Ciolacu marti seara, la Antena 3.El a catalogat drept "o tampenie facuta de catre Guvern" situatia creata in urmatoarele zile dupa iesirea din starea de urgenta pana la intrarea in vigoare a legii privind starea de alerta.Intrebat daca PSD va depune motiune de cenzura, liderul social-democrat a afirmat ca partidul pe care il conduce nu va face acest lucru in perioada starii de urgenta sau a celei de alerta."Lucram la un proiect politic, legislativ si economic impreuna cu alti parteneri politici de la alte formatiuni si in momentul in care vom avea o varianta creionata vom veni cu o motiune. Sub nicio forma in aceasta stare de urgenta sau in stare de alerta", a mai afirmat Ciolacu.El a adaugat ca "daca vom continua asa, cel putin economic va fi un dezastru in Romania".Camera Deputatilor a adoptat, miercuri seara, in calitate de for decizional, legea privind starea de alerta. Legea poate intra, insa, in vigoare oar la trei zile dupa aparitia in Monitorul Oficial.