Marcel Ciolacu, replica pentru Iohannis: "Ati topit peste un miliard doar pentru primariile PNL. Ati lasat copiii fara tablete"

"Tristetea lui Iohannis la adresa Parlamentului ar fi induiosatoare, daca legile care cerem sa fie respectate nu ar fi fost deja promulgate de presedinte Ati topit peste un miliard doar pentru primariile PNL si ale aliatilor fix inaintea alegerilor, dar spuneti ca nu sunt bani sa dublati alocatiile copiilor si sa majorati pensiile conform legii. Trist!Haideti, domnule Iohannis, sa va dau eu cateva motive pentru care ar trebui sa fiti trist:- Ati lasat copiii fara tablete, dar ati gasit bani sa luati tablete pentru alegeri;- Nu ati tiparit manuale, dar ati tiparit zeci de mii de afise electorale cu care ati impanzit tara- Ati abandonat mii de copii care nu au nici macar acces la internet, dar ati permis ca secretarii de stat de la Educatie sa joace tontoroiul in campanie electorala;- Ati putut sa nu deschideti scolile din zonele rosii sau galbene, dar le veti deschide pe toate pentru sectiile de votare;- Ati refuzat sa dati si acum mastile persoanelor vulnerabile, dar ati gasit bani sa luati masti pentru alegeri la preturi de 5 ori mai mari;Sa fiti trist, domnule Iohannis, ca inca girati un astfel de GuvernPS: Cand va uitati la interlopul Caine, amicul lui Nicusor Dan nu sunteti trist, domnule Iohannis?!", a scris Marcel Ciolacu miercuri pe Facebook Parlamentarii din comisiile reunite de buget-finante din Parlament au votat, miercuri, pentru majorarea pensiilor cu 40%. Au fost 20 de voturi pentru. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat ca "daca s-ar aplica tot ce au votat ei, ar costa peste 6% din PIB. E evident ca acesti bani nu exista". "Astfel de apucaturi am mai vazut in vremea lui Dragnea".