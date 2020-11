Ciolacu: Mai mult ca sigur toata Romania va intra din nou in stare de urgenta si in carantina

"Din masurile luate pana acum de actualul guvern (...) mai mult ca sigur ca vom avea un blocaj in sistemul sanitar si mai mult ca sigur ca la un moment dat decizia va fi de a intra toata Romania din nou in stare de urgenta si in carantina. Pentru ca nu se ia nicio masura coerenta sa stopam acest trend ascendent in care ne aflam in acest moment.(...) Noi ne-am trezit in aceasta situatie pentru ca nu am avut niciun fel de preventie. Sa ne aducem aminte contextul in care au fost deschise scolile, nefiind pregatiti, cu toate ca am avut sase luni de pauza pentru copii si pentru profesori. Au fost deschise pentru ca aveam alegeri locale. Acum, peste cateva zile vom intra in campanie electorala.Categoric, in campania electorala nu vorbim despre o stopare a unui trend ascendent. Dimpotriva. Si cred ca dupa ce isi vor face moftul cu aceste alegeri pe data de 6 decembrie si cei de la PNL si cei de la USR , vom intra intr-un blocaj total", a afirmat Marcel Ciolacu, marti seara, la Realitatea Plus.Acesta a fost de parere ca, pe 6 decembrie, Guvernul va organiza alegeri parlamentare "in orice conditii".