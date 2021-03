PSD strange semnaturi pentru o motiune de cenzura impotriva guvernului Citu. Ce spune Marcel Ciolacu despre o posibila colaborare cu AUR

"In acest moment, Legislativul nu mai reprezinta vointa poporului", a comentat Ciolacu, subliniind ca o motiune de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa in actuala sesiune parlamentara.Liderul social-democratilor a precizat ca in acest moment se cauta semnaturile parlamentarilor care au interes sa le sprijine actiunea. "Vom incerca sa strangem cat mai multe semnaturi. Ar fi o premiera in politica romaneasca, dupa sase luni de la alegeri, sa pice un guvern . De obicei pica la sfarsitul mandatului, dar incepe sa se creeze o masa critica. De la fiecare motiune simpla depusa pe fiecare ministru, se strang mai multe voturi, cand vine votul final", a afirmat liderul social-democrat, la Prima TV."Ma bazez pe sondajele de opinie si pe discutiile cu oamenii. Eu am mers acum in trei judete. Daca maine ar fi alegeri, Parlamentul ar avea o cu totul alta structura (...) Eu vreau ca PSD sa ajunga la guvernare in urma unui proiect politic si a unui program de guvernare. A ajunge la guvernare nu e o parghie catre resursele nationale. Ajungerea la guvernare trebuie sa fie in urma vointei politice si a unui program national al Guvernului", a declarat Marcel Ciolacu, duminica, la Prima TV.Intrebat daca ia in vedere o eventuala guvernare PSD- AUR , Ciolacu a raspuns: "Daca ne-am fi dorit acest lucru, am fi putut sa fortam. Majoritatea este una fragila in Parlament, sta in 10-20 de voturi. Minoritatile sunt 17 voturi. Daca ne-am fi dorit de la inceput, am fi facut anumite demersuri, sa incercam crearea acestei majoritati. Nu am incercat acest lucru".Intrebat daca PSD se va intoarce la guvernare pana in 2024, Ciolacu a subliniat ca social-democratii se afla in opozitie "Momentan PSD este in opozitie", a raspuns liderul PSD.Presedintele PSD a criticat actuala guvernare despre care a spus ca "sunt trei guverne intr-unul singur", referindu-se la problemele din interiorul formatiunilor care formeaza Guvernul."Cat timp nu isi vor lamuri lucrurile in interiorul lor, atat PNL , cat si USR si PLUS, nu se va guverna in Romania. Uitati-va ce se intampla acum, sunt trei guverne intr-unul singur. Pentru ca ei au niste lupte interne. Domnul Orban se lupta cu domnul Citu, domnul Ciolos cu domnul Barna si atunci incearca, prin iesirile publice, nu sa fie eficienti, nu sa depaseasca pandemia, sa o controleze cumva. Macar sa vada romanii ca o controleaza cumva. Totusi, e cazul sa fii si eficient. M-am saturat cu vom face, la toamna nu vom purta masti. Au devenit niste vestitori ai lucrurilor bune, nimeni nu stie cand", a declarat Marcel Ciolacu.Acesta a reiterat ideea ca PSD va depune o motiune de cenzura in actala sesiune parlamentara.