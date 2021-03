Marcel Ciolacu, despre proteste: "Lumea a iesit de disperare. Inchid magazinele la 18,00, de parca oamenii au slugi ca ei sa ii trimita la cumparaturi"

"Cred ca lumea a iesit in strada din disperare, din teama ca isi vor pierde locurile de munca si cred ca s-au saturat de aroganta, tupeu si multa minciuna. De un an si jumatate numai minciuna, nicio coordonare coerenta, toate masurile sunt luate pompieristic. Aduceti-va aminte de marea petrecere din Guvern, era stare de urgenta, toti stateam in casa, ieri ministrul Sanatatii, cel mai important ministru intr-o pandemie, era fara masca, azi am vazut-o si pe Turcan la fel.Nu poti pe romani sa ii faci teroristi si reprezentantii Guvernului sa nu respecte nicio regula. (...) Toate minciunile pe care le spun au inceput sa se intoarca impotriva lor'', a declarat marti Ciolacu la RTV. Intrebat daca PSD are vreo implicare in protestele antirestrictii , acesta a replicat: "Categoric nu"."Mi-as fi dorit ca oamenii sa le dea o lectie usturatoare, sa respecte toate regulile sanitare, asa ar fi aratat diferenta dintre ei si guvernanti, nu sa se enerveze, dar lumea a iesit de disperare. E cel mai incompetent Guvern posibil pe care l-a avut Romania. In locul lui Iohannis as recunoaste ce greseala am facut si ar trebui sa gaseasca solutii. (...) Deschid si inchid scolile, inchid magazinele la 18,00, de parca oamenii au slugi ca ei sa ii trimita la cumparaturi.Aglomerezi spatiile publice, cum a fost tampenia cu inchisul pietelor, apoi spui ca romanii sunt vinovati? E dreptul romanilor sa manifeste. Mi-as fi dorit sa respecte toate regulile. Nu are PSD nicio implicare, se stie asta, poate o implicare o are presedintele, care spunea ca e o simpla raceala", a adaugat liderul PSD.