"Ciolacu: PSD a propus si vom vota astazi impozitarea drastica a pensiilor speciale. Cu 85%!"

"PSD a propus si vom vota astazi (miercuri - n.r.) in Parlament impozitarea drastica a pensiilor speciale! Cu 85%! Toate pensiile din Romania trebuie aduse la un nivel decent, comparabil cu cele din sistemul public. Acesti bani trebuie sa se duca obligatoriu catre alocatii si pensii si nu in buzunarele clientelei politice a PNL ", a scris Ciolacu, pe Facebook Proiectul privind impozitarea pensiilor speciale va fi analizat de Comisia pentru buget-finante in paralel cu dezbaterile din plenul de miercuri al Camerei Deputatilor.Decizia a fost luata de deputati la inceputul sedintei plenului Camerei.Proiectul de lege , initiat de senatorul PSD Liviu Pop, a fost adoptat de Senat in anul 2019.Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, care a solicitat acest lucru la inceputul sedintei de plen, a facut apel la consens politic.