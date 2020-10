Ciolacu spune ca nu a existat negociere cu PNL sau USR pentru sustinerea lui Iordache la Consiliul Legislativ

Intrebat, la sediul central al PSD, daca a existat vreo negociere cu PNL sau cu USR in legatura cu votul pentru Florin Iordache, Ciolacu a spus: "Nu a existat aceasta negociere".Ciolacu a precizat ca este dreptul constitutional al liberalilor si al celor de la USR de a contesta alegerea lui Iordache, dar "mai bine nu il votau"."Eu stiu ca grupul PNL are peste 100 de membri, stiti si dumneavoastra acelasi lucru, iar domnul Zegrean a avut 41 de voturi. S-a intamplat ceva. Eu nu stiu cum au votat parlamentarii, a fost un vot secret si nici nu am fost la Parlament in ziua respectiva", a mentionat el.Plenul Parlamentului a decis, marti, numirea lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ. Iordache a fost numit in functie cu 185 de voturi pentru si 43 contra. Augustin Zegrean, sustinut de PNL, a obtinut 41 de voturi pentru si 187 contra. Votul a fost secret, cu buletine.