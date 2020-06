Ciolacu spune ca Orban trebuia sa isi dea demisia dupa aparitia fotografiei in care fumeaza la Palatul Victoria

Ziare.

"Daca am fi trait intr-o societate normala, cum era sloganul electoral al lui Iohannis - O Romanie normala - in seara asta am fi vorbit despre viitorul prim-ministru, cine va fi acela, ce majoritati se creeaza in Parlament", a afirmat, duminica seara, la Antena 3, Marcel Ciolacu.Intrebat daca Ludovic Orban ar fi trebuit sa isi dea demisia, liderul PSD a raspuns: "De indata. Indiferent ce sarbatoresti nu ai voie in biroul primului ministru sa stai sa fumezi, sa consumi alcool. Este un lucru elementar. In al doilea rand, este acesta ipocrizie, pentru ca este o ipocrizie, sa iesi in conferintele de presa cu masca, pitit, stand la distanta de ziaristi si, de fapt, in interiorul Guvernului sa ai cu totul si cu totul alte atitudini".Marcel Ciolacu crede ca Ludovic Orban nu mai are credibilitate in fata romanilor."In acest moment, Orban nu mai are niciun fel de credibilitate la romani. I-am tinut pe romani doua luni in case, au urmat cele trei zile ale prostiei, a fost un vid legislativ, de atunci ar fi trebuit sa isi dea demisia si acum a venit aceasta fotografie. Este inacceptabil sa soliciti romanilor un lucru din functie de prim-ministru si tu sa incalci toate regulile. Stau si ma gandesc cum va aparea la viitoarea conferinta de presa Ludovic Orban, cu masca, cu sticla de bere. Lucrurile au depasit ridicolul", a afirmat Ciolacu.O fotografie in care apare premierul Ludvic Orban cu tigara aprinsa in mana si mai multi ministri care au in mana pahare sau tigari a fost publicata, vineri, pe Facebook Fotografia a fost facuta intr-unul dintre birourile de la Guvern. Premierul Ludovic Orban a achitat doua amenzi in valoare totala de 3.000 de lei , pentru fumat si nepurtarea mastii in spatii inchise.