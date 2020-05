"Ciolacu: Starea de lesin a fost cauzata de stres si oboseala, dar si de acuzele lui Iohannis"

Ziare.

"Au fost si anumiti factori externi, cum sunt stresul si oboseala, suparare, un pic de lipsa de aer unde s-a tinut conferinta de presa si o cadere de tensiune. (...) Nu a fost un accident vascular, nu a fost ceva pe baza sa am diabet. Dimpotriva. Este un singur medicament care trebuie sa mi-l administrez zilnic, deci nu... O singura pastila, fara probleme. (...)Si o predispozitie din partea mea, tensiunea sa-mi scada cand stau in picioare. (...) Eu nu mi-am vazut familia din ziua... cu o zi inainte de a vota Guvernul Orban. (...) A fost o perioada complicata.Cred ca de asta s-au si strans foarte multe, a fost si o lupta politica un pic crescuta in ultimele saptamani si cu niste acuze foarte grave. (...) Da, inclusiv acuzele presedintelui", a spus Marcel Ciolacu, miercuri seara, la Antena3.El a adaugat ca respectivele afirmatii i-au afectat si familia."Normal ca m-au afectat si pe mine, dar mi-au afectat foarte mult familia. Si eu consider, in continuare - niste acuze nedrepte si chiar o depasire a liniei rosii in ceea ce priveste anumite declaratii politice. Au iesit din aceasta matca de declaratii politice", a subliniat presedintele interimar al PSD.Marcel Ciolacu a mai spus ca este "functional 100%" si ca de joi o sa mearga la serviciu.Pe 29 aprilie, presedintele Klaus Iohannis a criticat proiectul de lege privind autonomia Tinutului Secuiesc, sustinand ca PSD a ajutat UDMR sa treaca acest act normativ in Camera Deputatilor."Este incredibil, dragi romani, ce se intampla in Parlamentul Romaniei. PSD a ajutat UDMR sa treaca prin Camera Deputatilor o lege prin care da autonomie larga Tinutului Secuiesc. Este incredibil unde s-a ajuns cu acest PSD.Este incredibil ce intelegeri se fac in Parlamentul Romaniei. (...) Marele PSD se lupta in birourile secrete din Parlament ca sa dea Ardealul ungurilor", a spus seful statului intr-o declaratie sustinuta la Palatul Cotroceni.Lui Marcel Ciolacu i s-a facut rau in timpul unei conferinte de presa pe care o sustinea duminica la pranz , la sediul central al partidului. El a fost transportat urgent la spital.Liderul PSD a parasit Spitalul Militar la cateva ore dupa ce a venit la unitatea medicala. PSD a anuntat ca lui Marcel Ciolacu i s-a facut si un test rapid de coronavirus, iar rezultatul a iesit negativ Spitalul Militar a transmis, apoi, precizari despre starea de sanatate a presedintelui Camerei Deputatilor: Ciolacu a suferit un episod lipotimic (lesin - n.red.) si o cadere de calciu si a primit tratament de reechilibare hidro-electrolitica.