Ciolacu vrea ca Parlamentul sa lucreze in iulie si august. Pregateste o motiune de cenzura

"Lucram la un proiect politic si la un proiect legislativ economic, impreuna si cu alti parteneri politici de la alte formatiuni si cand vom avea creionat acest proiect si aceasta varianta economica pentru romani, vom veni cu o motiune de cenzura, sub nicio forma in aceasta perioada de stari de urgenta sau stare de alerta.", a declarat Marcel Ciolacu, miercuri seara, la Antena3.El a adaugat ca, "daca vom continua asa, cel putin economic va fi un dezastru" in Romania."Nu avem niciun proiect economic pana acum decat cel propus de Partidul Social Democrat pe termen scurt si mediu, in 28 de puncte, din partea Guvernului sau a presedintelui, pentru ca presedintele comunica si in numele Guvernului pana acum, coerent sau macar sa ni se explice ce urmeaza.Noi nu stim, in continuare, nu se fac testarile, noi nu stim cati oameni sunt infectati in acest moment in Romania", a mai spus liderul PSDPe de alta parte, Ciolacu considera ca premierul Ludovic Orban ar trebui sa demisioneze din functie pentru faptul ca de vineri pana luni exista un vid legislativ in contextul COVID-19, ca nu exista nici stare de urgenta, nici stare de alerta."Nu Parlamentul voteaza starea de alerta. Starea de alerta o decreteaza, o anunta Guvernul in ordonanta de urgenta sau cum o sa procedeze. (...) Ramane un vid legislativ de trei zile. Eu cred ca romanii vor da dovada de maturitate in aceasta perioada, ca sa nu emita din nou o stare de urgenta presedintele pentru aceste trei zile. (...)Cred ca un apel din partea tuturor fortelor politice, tuturor oamenilor responsabili, mai ales in primul rand a domnului ministru Arafat, care este respectat si este un om credibil - eu cred ca romanii vor respecta acest lucru.Iar luni de bun-simt ar fi ca domnul Orban sa-si dea demisia. Este nepermis asa ceva, sa ai o asemenea scapare la un asemenea nivel", a declarat Marcel Ciolacu.Intrebat daca cere demisia premierului pentru vidul legislativ creat , Ciolacu a raspuns afirmativ."Categoric. Dar este de bun-simt ca domnul Orban sa-si dea demisia. (...) Nu se poate! Nu putem, sunt prea multe lucruri care se intampla de doua luni de zile, de cand ne luptam cu aceasta pandemie, in care lucrurile nu functioneaza; se iau intarziat, dar nu cand te joci cu vietile oamenilor sa lasi un vid legislativ de trei zile si nimeni sa nu-si dea demisia sau nimeni sa nu fie responsabil", a mai spus Marcel Ciolacu. Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege initiat de Guvern privind masurile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 in situatia de alerta.