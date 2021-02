Cum ar vrea Marcel Ciolacu sa arate PSD: "Imi doresc acel echilibru, bun simt si acea intoarcere la oameni pe care a avut-o Ion Iliescu, dar si organizarea de pe vremea lui Liviu Dragnea"

"Vreau sa va zic un lucru. Ce-mi doresc eu de la PSD. Sa stiti ca imi doresc acel echilibru, bun simt si acea intoarcere la oameni pe care a avut-o Ion Iliescu. Sa stiti ca imi doresc si profesionistii pe care i-a adus Adrian Nastase in partid, inapoi.CITESTE SI: Marcel Ciolacu, despre protestele din Valea Jiului: "Minerii nu cer mariri de salarii, ci doar plata muncii lor. Sa fie tratati cu demnitate si respect" Imi doresc si aerul ala de tinerete si de oameni noi adusi de Victor Ponta , imi doresc si organizarea foarte buna a partidului pe timpul lui Liviu Dragnea, si, nu in ultimul rand, imi doresc si diplomatia pe care a avut-o Mircea Geoana ", a afirmat Marcel Ciolacu duminica seara, la Antena 3.El a explicat care este motivul pentru care social-democratii nu au procedat ca alti politicieni, care au mers in mijlocul minerilor care protesteaza la suprafata, la sediul exploatarii miniere de la Lupeni."Cand stai pe o bomba sociala, nu e cazul sa o alimentezi. Mai ales de catre un partid de talia Partidului Social Democrat. Nu trebuie sa folosesti un necaz al oamenilor, trebuie sa iesi sa spui adevarul", a mai declarat Ciolacu. Liderul social-democrat considera ca solutia pentru problemele minerilor nu este ca acestia sa se deplaseze la Bucuresti.