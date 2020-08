INTERVIU Valeriu Nicolae, omul care vaneaza CV-urile parlamentarilor: "Deocamdata eu nu mai beau ceai, am alergie la poloniu"

Tiparul si reteaua

"Este vorba despre capturarea statului"

Foto: Facebook/ Valeriu Nicolae

"Se legalizeaza punerea lor in functii de conducere"

Amenintari cu iz legionar

Vulnerabilitatile politicienilor

"Romania e condusa de impostori"

"Sunt facultati de toata batjocura"

"Sunt vomitivi"

Valeriu Nicolae a fost timp de cateva luni secretar de stat in Ministerul Muncii in Guvernul Dacian Ciolos . Considerat un apropiat al liderului PLUS, el a demisionat din partid in aprilie 2019, desi candida la alegerile europarlamentare pe locul 6 pe listele Aliantei 2020 USR PLUS. "Presiunea asteptarilor multora, unii dintre ei oameni pe care ii respect a fost, nu rar, infricosatoare. Nu se schimba nimic, doar ca nu mai fac parte dintr-un partid," isi motiva gestul Valeriu Nicolae.In varsta de 50 de ani, fost inginer, activist social si publicist, el a realizat in ultimii trei ani o serie de postari despre mai multi politicieni, in care dezvaluie cum prin nepotism, impostura si proptele de partid au ajuns in Parlament si Guvern, dar si un site unde se gasesc toate aceste cercetari, nutotei.ro Exact, despre asta este vorba. Este foarte evident. Sunt trei facultati principale, trei pe bani si doua care nu sunt pe bani, dar acestea care nu sunt pe bani le permit acestora, dupa ce primesc diplomele de la facultatile pe bani, sa faca masterate sau doctorate, validand de faptul acest parcurs, ca si cum studiile lor ar fi legitime.Cele care apar in mod frecvent sunt Unviersitatea Ecologica din Bucuresti, Vasile Goldis din Arad, Valahia din Targoviste, dar mai apar si Sibiul sau "bombele" pe bani din Bucuresti. Dar ce este cu adevarat socant cat de multi "studiaza" la facultatile acestea. Sa nu uit de Institutul Social-Democrat Ovidiu Sincai, o nenorocire de institut certificat pe genunchi de Guvernul Nastase. La inceputul infiintarii, marea majoritate a celor care urma masteratul cand institutia nu era atestata, probabil primeau asigurari de la domnul Nastase ca nu va fi o problema. Apoi alte mega-ciudatenii. Spre exemplu, locurile la inginerie nu se ocupa tot timplul, dar constati o multime de ingineri din politica facuti la Bioterra sau la Ecologica.Un caz de care m-am preocupat este al unui personaj care facea in acelasi an trei masterate, doua facultati, un doctorat, asta in timp ce era si angajat full-time, iar facultatile pe care le urma erau in orase diferite, distanta intre ele de minim 500 km. Eu am tot crezut ca poate un asemenea caz ar fi o exceptie, dar nu, pentru ca descopar ca este un model. Am mai crezut ca poate Alina Gorghiu este o exceptie, ea a facut masterate fara numar, era consiliera la AVAS, agentia ocupata cu improprietaririle, era deputat, dar si un doctorat. Ma gandeam cata impostura e acolo, dar nu, se poate si mai mult decat atat.Sa numesti oameni in institutiile statului pe baza unor diplome neacoperite de expertiza, luate in conditii dubioase. Apoi, lipsa de reactie a domnului Iohannis care "patroneaza" Romania educata. PNL , de asemenea, este o mizerie, nu mi-a venit sa cred cata impostura este si in CV-urile lor. As spune 1 din 5 care nu are un astfel de CV dubios. Mai mult, la fel de socant, oamenii acestia isi etaleaza impostura in vazul lumii. Parca ne spun cat suntem de prosti ca ei pot urca pe scara sociala, sinecuri politice babane, cu aceasta reteta. E socant si cand te gandesti cum sunt ei de fapt in viata reala, daca impostura in CV-urile astea dubioase este atat de evidenta si de nerusinata.O alta chestiune aberanta care se repeta este daca te uiti la firme/companii. Tiparul e asa: au o firma care nu are nimic, firma da o gaura statului, radiaza firma si brusc devin directori pe la consilii judetene, prin ministere si apoi deputati. Drumul e apoi direct in Parlamentul Romaniei. Un caz pe care il urmaresc acum este un domn care, la 40 de ani, toata experienta lui era terminarea unui liceu industrial, avusese o firma care daduse o gaura statului roman de sute de mii de lei, apoi fusese pentru un an jumatate director de Bingo. Si brusc devine director general de Consiliul Judetean.Oamenii astia cu diplome din "industrie" sunt agramati, semidocti, si spun asta dupa zeci de ore de video. Au doctorate si masterate la SNSPA sau la ASE. Te gandesti cum e posibila o astfel de dimensiune a imposturii. Te mai gandesti cum e posibil vazand nivelul omului de impostura cum sa aiba in CV masterat la SNSPA?! Dar te luminezi vazand cine sunt cei care predau SNSPA, ii vezi cum sunt toata ziua la Antena 3. Te doare sufletul, mintea nu intelege cum e posibil.Este clar despre asta vorba. Despre asta scriu: avem un stat capturat. O alta institutie care apare recurent in aceste CV-uri ale imposturi este Crucea Rosie. Oameni care devin presedinti/vicepresedinti la Crucea Rosie. Pe vremea lui Mircea Geoana , sotia lui, Mihaela Geoana, era sefa si numeste presedinte la filiala Buzau, la nici 25 de ani, un prostovan de te doare minte. Nu facuse nimic pana la cei 25 de ani ai sai, dar tata l-a aranjat si l-a facut deputat in Parlament. A trecut prin 5 partide. Spre exemplu, ca sa intelegeti grozavia, era, la un moment dat, in PMP si a votat cot la cot cu PSD legile justitiei pentru ca tata era condamnat. L-a scapat pentru ca atunci s-a votat un amendament in baza caruia tata a facut 3 ani si jumatate cu suspendare.Sau, daca vorbim de PNL, tata primar la Otopeni, iar fiul, ZERO experienta in orice, si este acum la 29 de ani deputat in Parlamentul Romaniei. Si vorbim de PNL. Nu am gasit un singur penelist intre CV-urile studiate care sa fi facut ceva in privat, nu neparat remarcabil, dar macar sa nu fi dat o gaura statului. Acum cateva zile, dau peste o persoana - directoare de marketing la o firma fara niciun angajat, era propria ei directoare de marketing. Apoi pe altul, scrie ca are firma cu tot cu Consiliul de Administratie, scrie in CV ca el face strategie in Consiliul de Administratie, dar cand te uiti la firma observi ca avea, intr-un an, rulaj de mai putin de doua saorme pe zi. Rulajul pe o luna era de 70 de euro, si el era director general intr-o firma fara angajati. Era propriul lui director general. Te ingrozesti cu cat te uiti mai atent.Cred, 120 pana acum, din astea maxim trei sunt acceptabile. Sincer, nu as angaja pe nimeni dintre acestia la firma mea.Cei mai cumpliti sunt anii 2004 - 2010 - 2011. Sunt cei mai "fructuosi", sunt anii cu masterate si doctorate la greu. Cu cat verifici mai amanuntit, mergi pe fir la ANAF, Finante, vezi legaturile. Daca vorbim despre inceputuri, lucrurile explodeaza in vremea lui Nastase, dar se agraveaza in perioada lui Tariceanu. Apogeul e totusi in vremea lui Oprea, pe cand acesta era ministru la MAI. E o jale. Bubuie institutele Mihai Bravu si Carol I. Toti se duc pe capete acolo, toti "studiaza" pe banda rulanta studiile de Securitate.Daca USR-PLUS nu ar fi atata de prosti, nu ticalosi, nu cred ca sunt ticalosi, ar putea castiga alegerile pe un mesaj de genul aceasta. Expui toate aceste CV-uri ale imposturii care explica situatia in care este astazi Romania corupta. In loc sa faci comentarii, hai sa nu zic ridicole, cel mult neutre, pentru ca sefii USR, dar si Plus, parca ar fi niste diplomati de mana a 5-a a unei tari bananiere care vor sa intre in OSCE. Vorbesc foarte serios. Daca te uiti la ce declara Dan Barna , Dacian Ciolos, Dragos Tudorache, Vlad Voiculescu , Claudiu Nasui, Dragos Paslaru, sunt niste banalitati fara efect politic. Ai putea sa ai un discurs puternic, o tema puternica precum aceasta - sa expui impostura care costa enorm Romania.Ministrul Marcel Vela este de asemenea un impostor, a absolvit cea mai tare "bomba" din Romania, facultatea din Lugoj, Iosif Dragan, si el, culmea, era si profesor, preda un curs in Bucuresti, fiind primar in Caransebes. Socant. El preda in Bucuresti. Isi trece in CV scoala de subofiteri cand de fapt el a facut Armata obligatorie pe aceea vreme. Si eu am facut Armata, asa era atunci, daca erai la facultate, executai la termen redus, TR-ist, si te faceau automat subofiter. E o nebunie.Ministrul Culturii, Bogdan Giorghiu, iarasi, CV-ul este siderant. Omul face o facultate de teatru care nu era acreditata, la Universitatea Ecologica, dar Licenta si-o ia de la Facultatea din Iasi acreditata. In CV-ul lui nu gasesti nimic care sa aiba legatura cu cultura, in afara unui "ansamblu folcloric", dar mai gasesti si faptul ca a fost seful OTV la Suceava. Are legaturi cu Gheorghe Flutur , dar ZERO legaturi cu Cultura, a fost un producator mediocru de televiziune de hazna OTV, dar si al o alta televiziune locala care, cu doar un an inainte de numirea lui la minister, a avut 144 de contracte cu statul. Intre 2018 - 2019, au innebunit cu toti acolo in zona, toti primarii au platit reclama. Daca urmaresti materialele video de pe acel canal sunt niste ode cu nimic mai prejos de odele din vremea lui Ceausescu, ode inchinate lui Flutur, spre exemplu. Flutur si-a numit patru oameni care au CV de te doare mintea, plus acest senator si ministru al Culturii.Deocamdata eu nu mai beau ceai, am alergie la poloniu.Am primit amenintari de la niste pusti de la PNL, legati de Burduja, amenintari absolut prostesti, cu iz de legionarism, pentru ca am indraznit sa ma leg de mesia de la PNL. S-au strans vreo 20 si spuneau chestii super arogante si super stupide, prostesti. Dar si amenintari de la golani de tot felul. Am scris despre asta, dar si m-am amuzat. Totusi, de 13 ani ma lupt in Ferentari, nu se compara cu amenintarile astea. Sunt niste amatori fata de ce mi-a fost dat mie sa vad. Deranjant este faptul ca il ai pe Nicusor Dan care nu spune nimic. Nici el nu si-a publicat CV-ul, dar omul asta vine pe o platforma de cineste si onoare, dar, fratica, ai tema asta a imposturii in fata ta. Dar el e tot timpul cu Violeta Alexandru , o fi doamna buna in ce face, dar CV-ul ei e o problema impostura.Nimeni, pentru ca toti au vulnerabilitati. Adica, exista vulnerabilitati, deocamdata, eu am insistat la cei de la USR sa isi publice si ei CV. Sunt doi care nu si le-au publicat inca. Sper ca Nicusor Dan sa isi publice, desi stiu ca CV lui este in regula, dar mai este un deputat care are probleme majore in CV. Apoi, seful de comunicare nu are cel mai dragut CV posibil. Dar asa spune un lucru - Dacian Ciolos este cel mai decent om politic pe care il stiu, insa aceasta decenta politica a lui e absolut exagerata, devine prostie politica cu costuri politice mari pentru alianta. Bunul simt al lui care il face sa nu intre in scandaluri politice e dezastruoasa pentru alianta.Nu vreau sa uit un alt aspect. Daca vorbim de Crucea Rosie. Fiecare filiala are presedinti, dar daca vezi cine sunt oamenii, de fapt, legati de baroni, de toate caracterele sinistre din politica, cine sunt presedintii si vicepresedintii numiti la Crucea Rosie si care au CV-uri de te doare mintea.In prezent, Crucea Rosie Romana este condusa de Principesa Margareta. Cei din bordul international mi-au spus neoficial, mai stiu si eu oameni, ca aceste organizatii nationale, filiale, sunt independente. Problema este ca acest organizatii primesc donatii enorme si in contextul asta pentru mine e clar ca sunt controlate politic. Baiatul asta despre care am scris, Adrian Mocanu , mi se pare incredibil si socant ca a putut fi vicepresedinte la Crucea Rosie Romana, si vicepresedinte al filialei Buzau. Ca sa nu mai vorbim ca si Catarama este si el vicepresedinte.Mai arata ca noi toti am fost niste idioti. Eu ma consider un idiot ca nu am stat sa verific. Ca nu am mers pe firul acestor povesti, dar de fapt noi toti. Daca ma uit pe CV Olgutei Vasilescu - este o super impostoare, al lui Manda, impostura. La Marcel Ciolacu la fel. Incepe sa lucreze la 37 de ani, pana atunci nu a facut nimic, a fost somer. Avea si el nevoie de o pozitie. Se angajeaza intr-o companie puternica, in privat. O perioada de un an si un pic. Compania cade in cap financiar, in timp ce totusi se umple de contracte cu statul. In acelasi timp, Ciolacu paseaza contractele cu statul unui prieten care e consilier judetean. Brusc se intampla ca fiica prietenului sa devina deputata in parlament, cea mai tanara deputata, fara nicio experienta, termina inginerie, dar e numita consiliera la ASF. Socant. Buzau e o nenorocire pentru ca nu am gasit niciun politician care sa nu fie la limita mafiotilor.Da, este clar. Romania e condusa de impostori. Nu e ce cred eu, e dovedit, daca iei CV-urile parlamentarilor si ale celor din institutii, acestia sunt impostori in propriile lor CV-uri. Nu e o chestiune de dubiu. Cum e sa fii director, sa faci facultatea la Sibiu, la Brasov si la Bucuresti, in acelasi timp, si tu sa stai in Salaj. Si nu e singur caz. Alina Gorghiu facea o facultate la Iasi si una la Pitesti. Simteau nevoia sa se plimbe, sa exploreze Romania. Pe toti acestia ii apuca brusc studiul si pleaca in toata Romania, nu le place in orasul lor sa studieze, si aleg destinatii la opt ore de condus dus-intors fata de domiciliul lor.Da, nu ma duc doar in Ferentari. Acum, spre exemplu, merg in Arges - sunt sate intregi, comunitati, in saracia extrema, iar daca te uiti la deputati de Arges, iti vine sa vomiti. Judetul Dambovita, spre exemplu, cumplit. Despre cei despre care am vorbit sunt totusi oameni cu mare putere in Romania, apar in fiecare zi la televizor, influenteaza opinia publica. Seful celui mai mare partid, fosta sefa a celui de-a doilea mare partid din Romania. Alina Gorghiu a mai incercat sa isi schimbe detalii in CV, doar ca arhiva netului pastreaza totul. Sau, seful PSD din Parlament, face o facultate de sport, in timp ce e, desgiur, si director general la firma sa fara niciun angajat, un bar, termina facultate, intra in PSD, singura experienta fiind facultatea si barul. Ghici unde e angajat? Director executiv la Aeroportul International din Timisoara. Romania educata. Ma gandesc ca serios nu ar trebui sa mai beau ceai.M-am apucat prin 2017, am propus tema asta USR-ului. Nu s-a intamplat nimic. Am tot repetat asta, asa ca m-am apucat de ea. E multa frustrare. Am realizat un site nutotei.ro , sunt toti acolo, cu toata documentarea, am salvat toate documentele, ca poate le vin idei, tot ce e document ANAF, Finante.Da. Exact, doar ca nu suntem. O sursa mi-a trimis CV de judecatori si procurori, o buna pare a terminat facultatile astea de toata batjocura, masteratele si toate nebuniile. Cine sa se sesizeze sau autosesizeze? Noi vorbim despre SNSPA de ASE si altele.Da, cand trec prin toate aceste CV-uri ale imposturii, pur si simplu, ma oripilez. Am pe unul care face doua masterate, unul pe Drept european, si unul pe Comunicare, pana sa le inceapa nu facuse nimic, dar devine mare sef in partidul lui Oprea, si brusc se duce la un curs de management spitalicesc care tine doua luni, il termina in iulie, si brusc in iulie devine director general al unui spital.Am avut o discutie cu Violeta Alexandru, a zis ca am dreptate, dar asta e. Apoi cu un altul care s-a declarat vinovat, promitand ca va indrepta lucrurile in CV, nu a facut-o, o alta persoana din PSD ingrozita de impostura din propriul partid, dar cu un CV-cu grad de impostura mai mic decat partidul. Oamenii astia isi trimit copii la studii in strainatate pe bani, vor veni si vor prelua tot ei. Noua clasa politica.Sa vorbim masiv despre asta. Sa expunem. Sa fortam schimbarea.Problema oamenilor destepti si cu bun simt este ca au tendinta sa creada ca nu pot schimba nimic. Eu cred ca nu e asa. Daca in Bucuresti am fi, spre exemplu, 300 - 400, tot am putea schimba ceva. Trecand prin CV-urile astea am si somatizat. Cand am trecut prin CV-ul lui Moraru din Buzau, m-a durut stomacul, mi-a venit sa vomit. Sunt vomitivi. Trist e ca multi dintre impostori vorbesc public despre anticoruptie , educatie, de meritocratie, de zeci de ani, si cand te uiti in CV-urile lor te apuca jalea.Citeste si dezvaluirile facute de Valeriu Nicolae despre functionarii romani din afara tarii.