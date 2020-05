Liderului PSD, Marcel Ciolacu, i s-a facut rau in timpul conferintei de presa si a fost dus urgent la spital (Video) UPDATE

UPDATE

UPDATE

Foto: captura Digi24

UPDATE

Conferinta intrerupta dupa 10 minute

Ziare.

com

- Marcel Ciolacu a fost urcat intr-o masina si a parasit sediul PSD, in conditiile in care ambulanta chemata la 112 nu a sosit, relateaza Digi24.Aceeasi sursa relateaza ca PSD transmite, intr-un comunicat de presa, informatii conform carora Marcel Ciolacu si-a revenit si a mers pe picioarele lui la masina personala, fara sa precizeze daca masina cu care liderul PSD a plecat avea sau nu un alt sofer decat liderul PSD.- Intr-adevar, Marcel Ciolacu si-a revenit si a schimbat cateva cuvinte cu jurnalistii, la plecarea de la sediul PSD. El s-a urcat in spatele masinii de protocol, care l-a transportat la Spitalul Militar Central, relateaza Digi24.- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a iesit in curtea sediului central pentru a le da cateva informatii jurnalistilor.El a afirmat ca primele rezultate ale analizelor efectuate de Marcel Ciolacu sunt bune si ca se presupune ca a fost o criza de lipotimie.Lucian Romascanu a mai precizat ca Marcel Ciolacu "nu are niciun fel de istoric medical"."Analizele sunt in regula. Coronavirus nu e, probabil va fi testat", a mai spus acesta, explicand ca in sala de conferinte era o lipsa de aer si ca "de saptamana viitoare o sa facem conferintele de presa in aer liber".Intrebat de jurnalisti, purtatorul de cuvant al PSD a explicat ca Marcel Ciolacu a fost cel care "a refuzat" sa fie luat de ambulanta, "starea sa fiind buna"., ceea ce s-a si intamplat", a mai precizat acesta.Marcel Ciolacu a inceput conferinta de presa fara nicio problema, insa dupa circa 10 minute a inceput sa tremure si era cat pe ce sa cada din picioare, fiind sustinut de colegi ():Televiziunile au intrerupt transmisiunile in direct. Conform unor surse, la sediul PSD a fost chemata o ambulanta, iar jurnalistii au fost evacuati.Marcel Ciolacu are 52 de ani si nu este cunoscut cu afectiuni majore.Intr-o interventie la Digi24, medicul Tudor Ciuhodaru a spus ca pot fi mai multe cauze pentru ceea ce s-a intamplat, inclusiv o scadere a glicemiei sau un infarct, insa doar investigatiile ulterioare vor arata ce s-a intamplat.Conform Digi24, Marcel Ciolacu a fost dus in sala de conferinte din sediul PSD in starede constienta.