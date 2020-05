Marcel Ciolacu a plecat din spital, dupa ce testul rapid de COVID-19 a iesit negativ

Ziare.

PSD a anuntat ca lui Marcel Ciolacu i s-a facut si un test rapid de coronavirus iar rezultatul a iesit negativ. Totodata, toate analizele au iesit in paramentri normali, spune partidul, asa ca Ciolacu a fost lasat sa plece. Lamuriri despre starea de sanatate a sefului Camerei Deputatilor va da Spitalul Militar, mai spun social-democratii. Medicii asteapta insa si rezultatele testelor serologice pentru a face anuntul, potrivit News.ro.Amintim ca, anterior, seful PSD a fost vizitat la spital de la multi lideri social-democrati care au spus ca starea sa este buna."I s-a facut un screening complet. In acest moment, toate rezultatele sunt bune, nu a existat decat o cadere de calciu, posibil, starea de sanatate este una buna. (...) In cuvintele noastre, este sanatos, i s-au facut toatele testele, toate analizele specificate de protocolul in vigoare, iar rezultatul este unul bun. Este ok, este bine, este ca inainte de incident", a declarat Lucian Romascanu , purtatorul de cuvant al PSD.La randul sau, fostul premier Mihai Tudose a precizat ca Marcel Ciolacu a refuzat ambulanta, dar colegii de partid , aflati in sediu atunci cand acestuia i s-a facut rau, au insistat sa mearga la spital."A refuzat (Marcel Ciolacu - n.red.) salvarea, simtindu-se bine, apoi am sarit cu gura toti pe el. Eu i-am spus ca atunci cand am avut infarct, dupa ce m-au resuscitat, eram bine si, apoi, am mai patit-o o data in salvare. Asa ca sa nu se joace. (...) El e un om mai discret si cu bun simt, nu... alaiul asta duminica. A fost decizia lui pana la urma", a spus si Tudose.Si senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat ca Marcel Ciolacu nu s-a plans ca are probleme de sanatate, dar ca ar fi muncit foarte mult."De muncit a muncit foarte mult. In fiecare zi au fost foarte multe lucruri de facut, de comunicat. A fost tot timpul la birou in aceasta perioada, nu a lipsit nicio zi nici de la partid, nici de la Camera Deputatilor. Au fost lucruri foarte multe de facut in aceasta perioada si, probabil, tot acest efort, la un moment dat, face organismul sa aiba anumite probleme. Va pot spune ca este bine in acest moment si o sa fie bine in continuare. Nu stiam sa aiba probleme de sanatate", a adaugat Cazanciuc, potrivit Agerpres.