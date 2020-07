Marcel Ciolacu a venit la tribuna parlamentului, si-a scos masca si a spus: "O sa stearga microfonul, sa nu fie probleme"

Liderul PSD a tinut un discurs imediat dupa premierul Ludovic Orban , care a fost chemat in Parlament la solicitarea grupului parlamentar PSD, pentru dezbateri pe tema achizitiilor de masti prin Unifarm Prim-ministrul a vorbit in fata plenului Camerei Deputatilor purtand masca de protectie. Pe de alta parte, Marcel Ciolacu a ajuns la tribuna cu masca medicinala pe fata, dar si-a scos-o inainte sa inceapa sa vorbeasca, spunand "O sa stearga microfonul, sa nu fie probleme".Liderul PSD a mai fost in centrul unui incident similar in luna mai, la o alta audiere a prim-ministrului Orban in Parlament. Si atunci Ciolacu si-a dat masca jos, spunand: "Domnule premier , am voie sa vorbesc fara masca? Am o singura problema cand port masca si vorbesc imi vine sa stranut si pe urma suna domnul Ponta la 112 si vine Vela si ma aresteaza".Ulterior, Florin Roman, liderul grupului de deputati PNL , a cerut dezinfectarea microfonului: "Domnule presedinte , am o rugaminte. Parlamentul Romaniei a votat o lege . In acea lege am stabilit cu totii ca este obligatorie purtarea mastii in interiorul cladirilor si institutiilor. Prin urmare, ca sa nu lesinam, am rugamintea sa solicitati Secretariatului General sa dezinfecteze microfonul dupa ce ati vorbit".