Marcel Ciolacu anunta ca PSD va face un buget paralel: "Le vom arata romanilor ca exista bani"

"Noi vom veni saptamana viitoare cu un buget alternativ si le vom arata romanilor ca exista bani in bugetul Romaniei, astfel incat sa nu fie inghetate nici pensiile si nici salariile", a declarat Ciolacu duminica, la Romania TV, potrivit Adevarul.ro Liderul PSD a criticat apoi Guvernul dupa ce premierul Florin Citu a anuntat ca Executivul a inceput pregatirea bugetului pentru 2021, si ca acesta ar putea fi votat in Parlament pe 4 februarie."Noi i-am intrebat si i-am chemat in Parlament sa ne dea aceste raspunsuri, dar nu le-am primit nici pana astazi. Noi nu avem pana acum bugetul exact, vor veni cu el in februarie, asta inseamna ca toate investitiile, mai ales la autoritatile locale, sunt in acest moment compromise. Primariile vor avea buget doar in aprilie, daca se intra cu bugetul in februarie in Parlament. Asa ceva nu s-a intamplat niciodata in Romania", a mai declarat Ciolacu.Cu toate astea, in 2019, bugetul pe anul respectiv a fost votat in Parlament abia pe 15 februarie.Mai departe, liderul PSD acuza Guvernul ca "a mintit" Comisia Europeana privind insertia de capital."Mare problema a Guvernului Citu este ca a mintit Comisia Europeana. Ei au spus ca au facut o insertie de capital in economia Romaniei, iar Comisia Europeana le-a atras atentia ca este o minciuna. Suntem pe ultimul loc in Romania in privinta acestei insertii de capital. S-au imprumutat cu 34 de miliarde de euro, dar numai domnul Citu si cu domnul Orban stiu unde s-au dus acesti bani", a conchis Marcel Ciolacu.Premierul Florin Citu a afirmat vinerea trecuta ca de cateva zile circula o stire falsa cu privire la o scrisoare a Comisiei Europene trimisa catre Mininisterul de Finante. Seful Executivului spune ca documentul este in limba engleza, ceea ce este o bariera pentru PSD."PSD continua campania de fake news. De cateva zile circula un fake news despre o scrisoare a CE pentru Ministerul Finantelor din Romania. Exista o singura explicatie pentru acest fake news. Scrisoarea este in engleza iar la PSD este clar o bariera acest lucru", a precizat Citu.