Marcel Ciolacu anunta proiectul politic cu care candideaza la sefia PSD. Deputatul vorbeste despre o noua echipa, de oameni integri, si despre patriotismul economic

Ciolacu a anuntat, vineri, printr-o postare pe Facebook , proiectul politic cu care va candida la sefia PSD: "Reconstructia PSD - o viziune politica de stanga pentru un partid european".Ciolacu prezinta care sunt obiectivele sale:formata din oameni integri, cu experienta politica si expertiza profesionala.prin aducerea in prima linie a profesionistilor si a specialistilor din partid, oameni competenti, oameni care au aratat ce pot in profesia lor si care sunt legitimati de increderea acordata in comunitatea lor.Membrii si simpatizantii nostri trebuie sa aiba motive de mandrie pentru ca fac parte din marea echipa a PSD!O STANGA MODERNA: PSD-ul anului 2020 este atat partidul care are grija de pensionari sau de categoriile sociale defavorizate care au nevoie de sprijin, DAR SI partidul celor care au contribuit sau contribuie ACTIV la dezvoltarea Romaniei, al celor care isi castiga traiul de zi cu zi prin munca cinstita. PSD = Partidul clasei de mijloc. DOAR reducerea saraciei va conduce la cresterea clasei de mijloc din Romania!- prin sustinerea politicilor publice care sa protejeze economia nationala, pe angajatii romani- prin sustinerea si promovarea intereselor agentilor economici care produc in Romania si contribuie la dezvoltarea economica, la crearea de locuri de munca si la cresterea veniturilor bugetului de stat- prin actiuni ferme impotriva jefuirii resurselor nationale".Ciolacu afirma ca "acesta este Programul politic al echipei PSD"."Impreuna vom merge in fata colegilor pentru a le cere incredere si sustinere. De fiecare data cand ceilalti au distrus, PSD a venit si a reconstruit! Mai mult decat oricand Romania are nevoie de o stanga moderna si puternica. Romania are nevoie de PSD! Pentru ca are nevoie de stabilitate, siguranta, reconstructie si de cresterea nivelului de trai", a mai scris Ciolacu.Candidaturile pentru Congresul PSD care ar urma sa aiba loc in 22 august s-au depus pana vineri, la ora 16.00.La congres se va candida pe motiuni, in echipa.