Marcel Ciolacu: Avem posibilitatea sa nu se constituie Parlamentul Romaniei pe data de 21. Nu deliberat. Fiecare poate sa aiba o problema in acea zi

Lliderul PSD Marcel Ciolacu i-a catalogat pe presedintii PNL si USR Ludovic Orban , respectiv Dan Barna , drept "gemenii esecului" si a reafirmat ca PSD nu va renunta la ideea de a obtine functii de conducere in cele doua camere ale Parlamentului."Noi am anuntat foarte clar ca o sa candidam atat la functia de presedinte al Camerei, cat si la functia de presedinte al Senatului. Este dreptul si al domniilor lor, chiar daca au pierdut alegerile, sa candideze pentru aceasta functie. Ce m-a deranjat foarte mult, fiind neconstitutional si lucru in premiera pentru politica romaneasca, acest troc al gemenilor esecului. S-au strans si au impartit toate functiile din Parlament cum si-au dorit ei. (...) Exista trei hotarari ale CCR -ului, exista regulamentul Camerei Deputatilor si al Senatului, exista regulamentul plenului comun, deci toate nu permit acest lucru. Si atunci am anuntat ca vom lupta si vom ataca cu tot ce avem la indemana, constitutional si legal, de a nu se intampla acest lucru si aceste trocuri de impartire", a declarat Marcel Ciolacu, luni seara la Romania Tv.In acest context, presedintele social-democrat a avansat ideea conform careia este posibil ca Parlamentul sa nu se constituie in 21 decembrie."Legiuitorii s-au gandit ca s-ar putea sa apara unii care pierd, sa se uneasca sa ia ei... cei care au castigat, voturile celor care au castigat sa nu mai conteze. Asta se intampla in momentul acesta. Nu se poate, legal, acest lucru. Am informat pe toata lumea, vedeti, avem posibilitatea sa nu se constituie Parlamentul Romaniei pe data de 21 (decembrie - n.r.). Exista in regulament, in cazul in care nu sunt doua treimi, Parlamentul nu se constituie", a adaugat Ciolacu.Intrebat daca social-democratii ar absenta in mod deliberat de la sedinta de constituire a noului Legislativ, Ciolacu a raspuns ca "fiecare poate sa aiba o problema in acea zi", el subliniind ca nu vrea sa "instige"."Nu deliberat. Fiecare poate sa aiba o problema in acea zi, sa... daca nu respectam, exista toate parghiile. Eu spun, eu nu instig sau nu... nu am nicio problema. Dar exista aceasta portita in regulament si se poate intampla sa nu se constituie Parlamentul Romaniei. Trebuie sa respecti democratia si votul romanilor. Daca vrei sa joci in extrem si iei in batjocura votul romanilor si te duci tu la Vila Lac 1 si faci aranjamente si imparti tu, dupa cheremul tau, cum iti vine tie, tot ce reprezinta Parlamentul, atuncea este normal ca si reactia celor care nu au fost invitati sa fie in aceeasi masura", a explicat presedintele PSD.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca, dat fiind ca Biroul Electoral Central a anuntat atribuirea mandatelor in urma alegerilor din 6 decembrie, convoaca noul Parlament in 21 decembrie.CITESTE SI: