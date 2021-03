Marcel Ciolacu, despre banii care i-au iesit din sacou: "Nu a fost un teanc de bani, au fost 500 de lei"

"Nu a fost un teanc de bani, au fost 500 de lei si am si spus, sefa mea de cabinet mi-a cumparat pe internet, a facut o comanda, eu nu eram la sediu si a platit cu cardul. Nu aveam alta posibilitate decat pe drum m-am oprit, am scos cei 500 de lei de la bancomat si i-am dat Iuliei cu multumirile de rigoare, dupa conferinta de presa", a declarat Marcel Ciolacu , la Prima TV, duminica, refrindu-se la conferinta de presa in care a vorbit doua minute cu banii iesindu-i din sacou.Intrebat daca se poarta cash-ul la PSD, avand in vedere ca si fostul premier Mihai Tudose declarase ca nu detine card bancar, Ciolacu a precizat ca majoritatea social-democratilor folosesc totusi cardul."Intre timp si Mihai Tudose are card. Marea majoritate folosim cardul, dar sunt momente cand ai si bani cash in buzunar, dar nu sume importante", a declarat Marcel Ciolacu Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut, in 18 martie, o conferinta de presa, in care a abordat mai multe teme de actualitate.La un moment dat, Ciolacu a scos o hartie cu notite din buzunarul de la piept, dar si mai multe bancnote. Mai mult de doua minute din conferinta Ciolacu a vorbit in timp ce banii i se vedeau de sub haina.Fotografia cu momentul a devenit virala pe retelele de socializare, fiind distribuita chiar si de Marcel Ciolacu.