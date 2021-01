Marcel Ciolacu cere demisia premierului Florin Citu daca pana in septembrie nu se imunizeaza 70% din populatie: "A inventat turismul de vaccinare"

"Citu a inventat turismul de vaccinare (...) Oamenii vin sute de kilometri ca sa se vaccineze in spitale cand au o boala cronica, in loc sa se vaccineze la ei acasa. Totul e incontrolabil, se schimba regulile. (...) Stam si ne uitam la televizor cum isi arata bicepsii, tricepsii si tricourile" afirma Ciolacu."Am inceput cu o vaccinare din punctul, meu de vedere, aproape spre ridicol", a afirmat Marcel Ciolacu, joi seara, intr-o emisiune la Antena 3.El a criticat dur modul in care functioneaza platforma, afirmand ca premierul "a inventat turismul de vaccinare""Unu din zece batrani si cu boli cronice a reusit sa se inscrie pe platforma. Citu a inventat turismul de vaccinare (...) Oamenii vin sute de kilometri ca sa se vaccineze in spitale cand au o boala cronica, in loc sa se vaccineze la ei acasa. Totul e incontrolabil, se schimba regulile. (...) Stam si ne uitam la televizor cum isi arata bicepsii, tricepsii si tricourile si cum merg marile personalitati la vaccinare", a adaugat presedintele social-democrat.In acest context, liderul PSD a afirmat ca asteapta o "raspundere politica" din partea premierului in cazul in care campania de vaccinare nu se va realiza conform declaratiilor acestuia"El isi bate joc de sanatatea mea si a familiei mele si a romanilor? Cine e el? Asuma-ti politic si, daca in septembrie nu sunt 10,4 milioane de romani vaccinati, pui demisia pe masa. (...) Eu astept si o raspundere politica. Iti asumi aceasta campanie de vaccinare, ca esti primul ministru al Romaniei, nu ti-a reusit, iti pui demisia frumos pe masa, se voteaza alt guvern in Parlament.. I-a iesit, felicitari", a mai afirmat Ciolacu.Totodata Ciolacu a precizat ca crede ca se va creiona o alt majoritate in Parlament pana in toamna acestui an.Ciolacu i-a criticat deopotriva pe fostul premier Ludovic Orban si pe actualul prim ministru Florin Citu pentru faptul ca "nu gasesc solutii sa gestioneze" functionarea scolilor in contextul pandemiei.Ciolacu a catalogat invatamantul online drept "o prostie si o tampenie" iar pe guvernanti ca fiind "si prosti si fuduli".