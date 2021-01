Marcel Ciolacu: Citu vrea sa vanda, pe nimic, cele mai puternice si rentabile companii de stat

"Nu le-a ajuns cat au furat in pandemie! Dupa imprumuturile uriase de 30 de miliarde de euro, facute anul trecut, Citu pune acum la cale cel mai mare jaf din istoria moderna a tarii. Vrea sa vanda - pe nimic! - cele mai puternice si mai rentabile companii de stat. Tot ce a ramas mai valoros in patrimoniul statului roman, companii cu profituri de miliarde de lei. Au incercat sa faca asta si anul trecut. Nu le-a mers! Si acum ne vom opune, cu toate fortele", a scris Ciolacu, pe Facebook El a adaugat ca "nu trebuie sa treaca" proiectul premierului de abrogare a legii initiate de PSD si votate anul trecut prin care timp de doi ani au fost suspendate orice tranzactii cu activele statului."Romania trebuie sa actioneze la fel ca celelalte state europene - Germania, Franta, Polonia, Ungaria, tari care isi protejeaza companiile strategice in aceasta perioada de criza provocata de pandemie", a sustinut Ciolacu.Premierul Florin Citu a anuntat, joi, ca Legea privind neinstrainarea actiunilor detinute de stat la companiile nationale va fi abrogata, ca un semnal pentru piata de capital, in sensul atragerii de noi investitii straine in Romania."Ceea ce facem noi prin abrogarea legii nu inseamna neaparat ca maine vom incepe sa vindem. Nu, este un semnal pe care-l dam pietei de capital, investitorilor straini ca in Romania proprietatea privata este sfanta, in primul rand, si, in al doilea rand, ca nu suntem o tara care nu doreste sa vina investitori. Deci, suntem o economie deschisa, o economie moderna, care stie sa lucreze cu instrumentele pietei de capital", a declarat prim-ministrul.CITESTE SI: