Marcel Ciolacu, convins de eficacitatea purtarii mastii de protectie: Ni s-a demonstrat noua clar ca este eficienta

Ciolacu a dat ca exemplu o situatie traita de conducerea PSD in Bistrita-Nasaud, unde unul dintre liderii locali a circulat in acelasi microbuz alaturi de lideri ai PSD si nu i-a infectat, pentru ca a purtat masca de protectie.Ulterior, Moldovan a fost diagnosticat cu COVID-19 insa niciunul dintre cei care s-au aflat in microbuz alaturi de el nu a fost infectat pentru ca s-au respectat regulile privind purtarea mastii de protectie. "Eficienta mastilor in spatiile inchise ni s-a demonstrat noua clar ca este eficienta", a spus Marcel Ciolacu, in acest context.Anterior, Marcel Ciolacu s-a facut remarcat, in repetate randuri, la evenimente la care nu a purtat masca de protectie. In 18 iunie, el a condus sedinta plenului celor doua Camere ale Parlamentului fara a purta masa de protectie, el afirmand ca nu poate vorbi cu masca pe nas si gura."Cu permisiunea dvs. o sa va rog sa observati ca la prezidiu poarta toti masti, eu o sa-mi permit sa... ca nu pot vorbi", a afirmat atunci Marcel Ciolacu, in timp ce si-a indepartat masca de protectie.El a participat si la evenimentul de la Ambasada Frantei, de Ziua Nationala a acestei tari, fara a purta masca de protectie, fiind singurul invitat prezent in gradina Ambasadei fara masca. PSD are pe listele de la alegerile parlamentare mai multi candidati care nu cred in eficacitatea mastii de protectie, unii dintre ei negand chiar existenta COVID-19.