Marcel Ciolacu: Avem cel mai corupt si incompetent guvern postdecembrist

"Intelegem necesitatea unor restrictii. Domnul Alexandru Rafila ne anunta de trei luni de zile ca trebuie sa luam restrictiile, mai ales in ceea ce priveste transportul in comun. Nu putem decat sa ne bucuram ca Guvernul ia decizia privind calendarul decalat. Nu intelegem intarzierea. Mentin parerea ca e cel mai incompetent si corupt Guvern postdecembrist. Nu are coerenta in decizii. Le ia doar pentru interese politice. Stiu ca nu pot continua in urmatorii patru ani cu guvernul compus din Orban, Citu, Turcan. Nu cred ca suntem blestemati sa mai stam patru ani cu un asemenea guvern", a declarat Marcel Ciolacu, presedintele PSD.De asemenea, liderul PSD a laudat lista de candidati social-democrati la alegerile parlamentare."PSD vrea sa protejeze romanii si sa stopeze pandemia. Sub nicio forma nu vor fi decizii politice in interiorul PSD in functie de interesele partidului. O sa fim pe agenda romanilor. Venim cu o echipa integra. Am luat decizia ca niciun corupt sa nu candideze pentru demnitatea de parlamentar. Am deschis partidul catre specialisti confirmati pe plan national si international. Avem specialisti in domeniul sanitar, economic si in educatie. Actualul guvern e depasit. Uitati-va cum tin alegerile. Romanii vor arata PNL o lectie pe 6 decembrie. E evident in ce parte ne indreptam, cu Romania ne indreptam intr-o directie total gresita", a completat Ciolacu.