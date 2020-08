Marcel Ciolacu, dupa ce a fost ales presedinte al PSD: "Vreau sa avem o cu totul alta abordare"

"Ma simt implinit, in visul meu si al domnului Stanescu, ca astazi am reusit sa facem cea mai performanta echipa in acest moment in PSD. (...) Vreau sa avem o cu totul alta abordare in interiorul partidului, mai mult in exteriorul partidului, fata de romani, sa fim mai responsabili, sa credem in noi, sa ne sprijinim unii pe altii si sa nu mai semanam neincredere intre noi, colegii", a afirmat Ciolacu la Parlament.Marcel Ciolacu a fost ales presedinte al Partidului Social Democrat in urma votului exprimat de cei 1.460 de delegati din cele 39 de centre regionale organizate in cadrul congresului extraordinar al partidului.In urma votului secret, cu buletine, Marcel Ciolacu a fost desemnat presedinte al PSD cu 1.310 voturi pentru motiunea sustinuta de acesta, iar Eugen Teodorovici a primit 91 de voturi.