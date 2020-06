"Marcel Ciolacu dupa intalnirea cu Arafat: "PSD este hotarat in continuare sa nu voteze prelungirea starii de urgenta"

Ziare.

Seful interimar al PSD este de parere ca ar putea fi mentinuta starea de alerta in localitatile in care sunt focare de coronavirus . De asemenea, Ciolacu a precizat ca PSD este de acord cu purtarea mastii in spatii inchise si distantarea fizica de 1,5 metri, dar ca spitalele trebuie deschise bolnavilor cronici."Am avut o rugaminte la domnul ministru azi dimineata sa avem o intalnire, colegii mei medici in primul rand si alti lideri politici din Parlament: Dan Barna Victor Ponta , liderul grupului UDMR . Am avut multe semne de intrebare. La unele ne-a raspuns dl ministru, la altele nu avea mandat din partea Guvernului", a spus Ciolacu despre discutia cu Raed Arafat. Liderul PSD a afirmat ca a vrut sa auda o parere de specialist de la Raed Arafat, care i-ar fi "confirmat foarte clar ca practica de achizitii directe va fi scoasa"."Nu consideram ca e nevoie de stare de alerta pe intreg teritoriul Romaniei, tinand cont de aceste exceptii: purtarea mastilor in spatii inchise, distantare de 1,5 metri. Sa fie mentinuta starea de alerta in localitatile cu focare. Toate aceste lucruri se intampla pentru ca nu s-a testat in masa in Romania. S-a dorit sa se arate ca lucrurile sunt sub control. Am transmis ca, daca forma de stare de alerta va fi aceeasi ca acum o luna, sub nicio forma PSD nu va vota. Putem gasi si alte forme legislative, putem veni cu o lege. Nu vom lasa un vid legislativ. Eu nu sunt Ludovic Orban , vom gasi o solutie sa gasim un cadru legislativ sa acopere. Nu vom pune in pericol viata oamenilor. Dar nu vom vota aberatiile cu care vrea sa vina Guvernul sub aceasta masca", a completat Ciolacu.Acesta a mentionat ca, in mod categoric, va avea o discutie si cu premierul Ludovic Orban, pentru a conveni "o forma astfel incat sa protejam oamenii, dar si economia".