Marcel Ciolacu: E normal ca comunicam cu AUR. Nu avem un proiect politic comun in acest moment

"Eu m-am saturat sa ne judecam cum ne judecau unii in campanie electorala, sa ne impartim in buni si in rai. Institutional, in acest moment comunicam, categoric. Nu vorbim de o alianta politica. Exista anumite elemente, uitati-va la acest abuz al celor care au pierdut si vor sa ocupe totul in Parlament. E normal ca comunicam cu cei de la AUR si eu comunic cu domnul Simion pe aceasta tema. Nu avem un proiect politic comun in acest moment", a spus Ciolacu, la Romania TV.El a afirmat ca PSD si AUR au impreuna 47% in Parlament.CITESTE SI: