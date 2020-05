Marcel Ciolacu explica de ce nu a purtat masca in Parlament: Sub o forma de gluma, am vrut sa transmit ca am o suferinta la nas

Ziare.

Ciolacu a declarat, marti dimineata, ca a vrut sa transmita ca are cu adevarat "o suferinta la nas"."Sub o forma de gluma, am vrut sa transmit (luni in Parlament - n.red.) faptul ca, intr-adevar, am o suferinta la nas", a precizat social-democratul.Intrebat daca afectiunea a fost descoperita la controlul medical efectuat dupa ce aproape a lesinat in timpul unei conferinte de presa, seful PSD a raspuns afirmativ."Am o deviatie de sept, depistata cu adevarat in urma unui control medical efectuat cu ocazia lesinului", a replicat Ciolacu.Premierul Ludovic Orban a spus, luni seara, ca seful Pro Romania, Victor Ponta, si Marcel Ciolacu pot fi amendati pentru faptul ca nu au purtat masti in Parlament , luni, considerand ca este un comportament total incorect din partea "unora care se pretind lideri"."Ba da, pot fi amendati. Oricum, un comportament total incorect din partea unora care se pretind lideri. Aici forta exemplului este cea mai importanta, in spatii inchise unde exista mai multe persoane, exista obligativitatea purtarii mastii.In discursul pe care l-au rostit de la microfon nu au purtat masca si a fost o decizie a lor sa nu poarte masca. De fapt, ei se considera deasupra legii si considera ca doar cetatenii obisnuiti trebuie sa respecte legea, in timp ce ei se considera ca nu trebuie sa respecte legea. Este foarte ilustrativa pentru mentalitatea pe care o au in raport cu legea", a precizat Orban, la B1 TV, intrebat daca Marcel Ciolacu si Victor Ponta nu pot fi amendati pentru faptul ca nu au purtat masca.Amintim ca liderului PSD i s-a facut rau in timpul unei conferinte de presa pe care o sustinea in data de 10 mai.