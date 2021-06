Marcel Ciolacu: "PNRR este foarte departe de a fi aprobat de CE in perioada urmatoare. Doar un alt esec al actualei guvernari!"

"PNRR este foarte departe de a fi aprobat de Comisia Europeana in perioada urmatoare. Lucru confirmat inca o data astazi, in discutia avuta cu Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie. Nu e nimic "wow"! Nu e nimic "fantastic"! Este doar un alt esec al actualei guvernari", a scris, vineri seara, pe Facebook , Marcel Ciolacu.Acesta sustine ca Guvernul Citu trebuie demis. Dupa dezastrul din educatie si din sistemul sanitar, dupa o campanie de vaccinare al carei singur "succes" este ca tot mai putini romani se vaccineaza, amanarea aprobarii PNRR din vina exclusiva a incompetentilor din guvernul condus de Citu este doar un motiv in plus pentru care MARTI acest guvern trebuie sa plece acasa", a mai scris Citu.PSD a depus motiune de cenzura impotriva Guvernului Citu, aceasta urmand a fi votata marti.